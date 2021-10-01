 

Больше четверти бензоколонок в Британии остались без топлива

01.10.2021, 16:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинАвтомобильное топливо полностью отсутствует на 26% автозаправок в Соединенном Королевстве, сообщил исполнительный директор Ассоциации розничной торговли топливом (PRA) Гордон Балмер.

Балмер заявил, что на 27% АЗС есть лишь один вид топлива, а на 47% – достаточно и бензина, и дизельного топлива, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

«Недостача в поставках особенно чувствуется на независимых станциях, на долю которых приходится 65% всей сети заправок, по сравнению с другими секторами, такими как супермаркеты», – сказал он, имея в виду АЗС, которые действуют при крупных торговых сетях.

Небольшое улучшение, однако, все же заметно – например, в среду, по данным PRA, бензина не было на 37% бензоколонок.

Напомним, британцев предупредили о месяце дефицита топлива на АЗС. Люди в панике пытаются скупить горючее, из-за чего АЗС ввели лимит на покупку – до 30 фунтов стерлингов на одного покупателя. Ограничение не касается водителей грузовиков и машин экстренных служб. Лондон также отменил антимонопольный закон для топливных компаний из-за кризиса.

Всплеск ажиотажного спроса настолько усугубил проблему нехватки горючего в рознице, что 28 сентября британское правительство объявило о привлечении к развозу топлива военных водителей, однако кадровая проблема все равно останется, и страна может столкнуться еще и с продуктовым кризисом – водителей не хватает британским сетям супермаркетов.

Все это произошло после выхода Британии из ЕС, так как это привело к оттоку работавших там граждан других стран Европы, в том числе дальнобойщиков. Усугубили ситуацию локдауны.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как изгнание мигрантов ввергло Британию в бензиновый кризис.



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