«Мемориал» оштрафован за неуказание статуса иноагента

Тверской суд Москвы в пятницу оштрафовал на 300 тыс. рублей правозащитное общество «Мемориал» (признано в РФ иноагентом) из-за неуказания статуса иностранного агента, сообщили в пресс-службе суда.

В суде сообщили, что «Мемориал» признали виновным «в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ», суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Отмечается, что председателя правления организации Яна Рачинского и само международное общество по этой же статье Административного кодекса штрафовали несколько десятков раз. В «Мемориале» сообщали, что протоколы составляются по факту публикаций общества в соцсетях и на своем сайте без соответствующей плашки.

Международное правозащитное общество «Мемориал» – это неправительственная организация, изучающая политические репрессии в СССР. Признана иностранным агентом после плановой проверки в 2013 году.