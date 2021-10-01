 

«Мемориал» оштрафован за неуказание статуса иноагента

01.10.2021, 16:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинТверской суд Москвы в пятницу оштрафовал на 300 тыс. рублей правозащитное общество «Мемориал» (признано в РФ иноагентом) из-за неуказания статуса иностранного агента, сообщили в пресс-службе суда.

В суде сообщили, что «Мемориал» признали виновным «в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ», суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Отмечается, что председателя правления организации Яна Рачинского и само международное общество по этой же статье Административного кодекса штрафовали несколько десятков раз. В «Мемориале» сообщали, что протоколы составляются по факту публикаций общества в соцсетях и на своем сайте без соответствующей плашки.

Международное правозащитное общество «Мемориал» – это неправительственная организация, изучающая политические репрессии в СССР. Признана иностранным агентом после плановой проверки в 2013 году.



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