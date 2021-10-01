Все скрепы на месте

Телеканалы открыли новый сезон.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Новый телевизионный сезон в былые времена ждали почти как Новый год — с щедрым Дедом Морозом и мешком подарков под сияющей огнями елкой. Телеканалы, таясь друг от друга, готовили к осени оригинальные проекты с участием популярных телеведущих. Газетчики рыскали по коридорам телекомпаний, пытаясь заранее разведать их планы и сообщить своим читателям, что «по сведениям, полученным из источников, близких к…» телезрителей в сентябре ожидает ТАКОЕ…

Но постепенно что-то сломалось в этом могущественном организме, и служители эфира утратили азарт, соревновательный дух и стали напоминать старьевщиков из прошлого века с их зазывным кличем, разносившимся по улицам и дворам: «Старье бере-е-ем».

Девиз только что стартовавшего телесезона: «Старье даем».

Ну и впрямь: зачем тратить деньги на что-то новое, строить декорации, покупать лицензии, искать и привлекать в эфир свежие лица, если и так сойдет.

Канал «Россия» возобновляет «Утреннюю почту» — популярную в 70-х годах ХХ столетия музыкальную программу «по заявкам телезрителей». В качестве ведущего приглашен «на новенького»… Николай Басков.

На Первом канале объявлен десятый, юбилейный сезон «Голоса» — «лучшего музыкального шоу страны» с первым звездным составом наставников: Пелагеи, Градского, Агутина и Билана.

В «Ледниковом периоде», существующем на Первом канале под разными названиями с 2007 года, большие перемены. Настоящие звезды, желающие биться об лед, закончились, и в обнародованных намедни именах участников широкой публике знакомы лишь имена фигуристов, которым предстоит кататься в парах с дилетантами. Среди них, впрочем, есть персоны, призванные привлечь к долгоиграющему проекту молодую аудиторию. Популярный тиктокер Даня Милохин стал партнером двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой. В Сети широко разошлось видео со съемок первого выпуска шоу, где Милохин во время исполнения поддержки рухнул вместе с партнершей на лед, сильно ударившись затылком. Фигуристка при этом ушибла колени. Однако повышенный интерес аудитории к премьерному выпуску ледового шоу тиктокер уже обеспечил.

На канале СТС прошла премьера экстремального телешоу «Форт Боярд» — тоже из разряда нового, которое не до конца забытое старое. Доля первого выпуска составила рекордные не только для СТС, но и для «больших» каналов 24,6%. Не исключено, что успеха шоу среди целевой молодой аудитории добавило участие в нем не менее популярной, чем Даня Милохин, тиктокерши Вали Карнавал, которая в ходе экстремальных испытаний бесстрашно скидывала с себя живых скорпионов и пауков-птицеедов, а также карабкалась по веревочной лестнице над океанской пучиной.

Конвергенция, то есть сближение отдельных элементов старых и новых медиа, — то немногое, чем ТВ пытается освежить свой «секонд-хенд», хотя далеко не факт, что традиционная возрастная телеаудитория примет такие новшества с воодушевлением.

Впрочем, и старый конь борозды не портит. После долгого перерыва в эфир Первого канала вернулась программа «Док.Ток», а вместе с ней Александр Гордон — изрядно потрепанный, но не побежденный. В громком летнем интервью Юрию Дудю он признался в профессиональном выгорании, сообщив, что восьмого подряд сезона ток-шоу «Мужское/Женское» не выдержит.

«М/Ж» действительно вступило в новый сезон с одним «Ж», а вот «Док.Ток» Гордон не покинул. Правда, открывая первый выпуск, немало удивил своим душераздирающим монологом: «Я хочу обратиться к вам, дорогая аудитория Первого канала. Знаю, что очень многие посмотрели интервью, которое я дал известному блогеру (почему было не назвать имя «известного блогера», одному Гордону известно. — И. П.). Я не лукавил, когда сказал, что зашел в тупик. Не буду винить в этом ни ковид, ни постковид, ни сложный график.

Выход из этого тупика я нашел самый скверный — алкоголь. Дошло до того, что я мог пить на записи программы, что, конечно, непрофессионально и совершенно недопустимо.

Было лето. Было время выдохнуть, подумать и обратиться за помощью к лучшим специалистам… Их рекомендации я выполнял и продолжаю выполнять. И убежден, что этот довольно тяжелый период моей жизни остался в прошлом».

Поблагодарив зрителей за участие, невозмутимый прежде Гордон прослезился, но справился с нахлынувшими чувствами и приступил к ведению программы, утратив при этом (возможно, на время) присущий ему циничный прищур и тон. Не исключено при этом, что откровенное признание в своей слабости, рассчитанное на зрительское сочувствие и понимание, на самом деле — продуманный маркетинговый ход для привлечения внимания к несколько подзабытому и нерегулярно выходящему в эфир ток-шоу. Как и само резонансное интервью Дудю, всколыхнувшее угасающий интерес к самовлюбленному «Гордон-Кихоту».

Вернулся в эфир канала «Россия» и многолетний ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев. Причину отсутствия он скрывать не стал — ковид. Прежде слабости и болезни знаменитых людей все же редко становились достоянием гласности. Сегодня и они идут в зачет, сигнализируя аудитории, что влиятельные и знаменитые — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо.

Зловредный коварный вирус не изменил Дмитрия Киселева. Да и с чего бы? Стабильность — вот главная скрепа нынешнего ТВ.

Как и обращение к персоне Сталина. Портрет вождя народов на студийном экране и надпись крупными буквами — «СТАЛИН» — сопровождали долгий патетический монолог Киселева, предшествующий сюжету о премьере фильма «Иван Денисович»: «Сам неиссякаемый интерес к Сталину в нашем обществе подтверждает значительность исторической фигуры. Значительность, однако, не значит, что Сталин и все, что называется сталинизмом, актуальны для нас сегодня. Сталин — прошлое, история. Именно в таком ракурсе Сталин и появляется на госканале «Россия»… Понятно, что мы не сторонники черно-белого мышления. Генералиссимус, главнокомандующий Великой Победы — и в этом смысле безусловный герой.

Сталин — это индустриализация страны, мощные проекты фундаментальной науки, атомная энергетика и атомный щит, великая литература, архитектура и живопись социалистического реализма. Здесь не поспоришь. Но нужен ли Сталин сегодня? Точно нет. У нас демократическая государственная конструкция и общество с генетической прививкой от сталинской жестокости… В РФ после сталинских репрессий к ним сильный популяционный иммунитет и достаточно антител. Об их уровне телеканал «Россия» непрестанно заботится. В четверг состоялась премьера фильма Глеба Панфилова «Иван Денисович» по рассказу Солженицына… Тяжело это показывать, тяжело снимать и тяжело смотреть. Но зато как приятно выйти из кино и оказаться в другом мире, в том, в котором мы в целом ведь счастливо живем сейчас».

Создание этого «другого», счастливого мира — безусловная заслуга нашего ТВ. Здесь, как говорит Киселев, точно не поспоришь.

Ирина Петровская, Обозреватель «Новой»

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