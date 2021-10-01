В РФ создана карта самых северных петроглифов

В Российской академии наук сообщили, что в результате проведения недавней экспедиции ученые сумели создать карту самых северных петроглифов.

В частности, изучались наскальные рисунки, обнаруженные на Чукотке вдоль реки Пегтымель. По мнению исследователей, нигде на Земле не найдешь древние петроглифы, нанесенные на камень в более северных широтах.

На карту нанесено 341 место, где найдены петроглифы. Там есть изображения людей и животных, в том числе и северного оленя, который практически нигде не встречается на рисунках древних людей. Все это говорит о том, что люди жили за Полярным кругом еще задолго до появления современной цивилизации. Но что заставило их выбрать столь суровый климат?