 

В РФ создана карта самых северных петроглифов

01.10.2021, 16:32, Новости дня
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В Российской академии наук сообщили, что в результате проведения недавней экспедиции ученые сумели создать карту самых северных петроглифов.

В частности, изучались наскальные рисунки, обнаруженные на Чукотке вдоль реки Пегтымель. По мнению исследователей, нигде на Земле не найдешь древние петроглифы, нанесенные на камень в более северных широтах.

На карту нанесено 341 место, где найдены петроглифы. Там есть изображения людей и животных, в том числе и северного оленя, который практически нигде не встречается на рисунках древних людей. Все это говорит о том, что люди жили за Полярным кругом еще задолго до появления современной цивилизации. Но что заставило их выбрать столь суровый климат?



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