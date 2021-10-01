 

В Перми разработали методику повышения надежности авиадвигателей

01.10.2021, 16:32, Новости дня
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В данном случае ученые из пермского политеха сосредоточились на остаточных напряжениях на деталях турбин. Как поясняют специалисты, от данного показателя зависит долговечность и надежность современных агрегатов, используемых как в авиации, так и в энергетике, то есть всюду, где работают турбины.

Представлен специальный роботизированный комплекс отечественной разработки, получивший название XStress 3000 G3. Оборудование самостоятельно проводит тщательную проверку при помощи технологии рентгеновской дифрактометрии.

По сообщению ученых из пермского политеха, внедрение созданной ими технологии позволит увеличить прочность и долговечность деталей примерно на тридцать процентов.



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