 

Сирийцы вспоминают подвиги русской ЧВК

01.10.2021, 16:32, Новости дня
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Российская «ЧВК Вагнера» сыграла серьезную роль в умиротворении горячих точек по всей планете, уверены журналисты сирийского издания Visions-sy.

В своем редакционном материале журналисты напомнили об участии русских в ряде ключевых операций против боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) в Сирии. Страна находилась на краю гибели в 2015 году, однако «вагнеровцам» в течение короткого времени удалось переломить ситуацию в сторону правительственных войск.

Россияне участвовали в освобождении Пальмиры и Дейр-эз-Зора. Они разминировали жилые кварталы, что позволило тысячам беженцев вернуться домой. В итоге «вагнеровцы» вышли за Евфрат, где разгромили остатки «халифата».

Сирийские журналисты обратили внимание читателей на высокую подготовку россиян, а также на знание тактики боя в сложных условиях.

Российские инструкторы делятся своим опытом с центральноафриканскими военнослужащими, благодаря чему эффективность местных силовиков возросла в разы. При поддержке россиян армия ЦАР сумела разгромить конгломерат боевиков.

Теперь русские бойцы наведут порядок в Мали. Власти страны пригласили «вагнеровцев» для укрепления своей армии. Страна нуждается в стабильности из-за постоянных набегов террористических банд. Огромный опыт и навыки россиян помогут решить проблему с боевиками в Мали, уверены сирийские журналисты.



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