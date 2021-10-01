 

Цепкало: Лукашенко ждет смертная казнь

01.10.2021, 16:18, Разное
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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало уверен, что “самозванец” Александр Лукашенко несет личную ответственность за смерть сотрудников силовых структур и простых граждан республики. Он отметил, что глава государства втягивает подчиненных в преступления. По словам политика, за это Лукашенко ждет смертная казнь.

Цепкало подчеркнул, что президента Белоруссии ждет высшая мера наказания, определенная в Уголовном кодексе РБ, то есть смертная казнь. Оппозиционер заявил, что Лукашенко даже с помощью пропаганды не сможет “отмыться от крови” простых белорусов, к преступлениям против которых он якобы подключает своих сотрудников.

Он отметил, что белорусский глава таким образом “спасает награбленное”. Политик напомнил о “выдуманной” спецоперации, произошедшей на днях в Минске. Напомним, в ходе перестрелки погибли оппозиционер и сотрудник КГБ РБ.

“Если это не прекратить, новые жертвы неизбежны, после которых семью Лукашенко обе стороны разорвут от ненависти, и придется оплакивать бессмысленные жертвы”, – заявил Цепкало.

Он подчеркнул, что за все эти деяния Лукашенко может получить смертную казнь. Меж тем, политик предложил прекратить насилие и войны между простыми белорусами. Оппозиционер призвал силовиков “выполнить принятую присягу” и арестовать “преступника №1”, то есть, по его версии, президента Лукашенко.



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