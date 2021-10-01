 

О нехватке витамина B12 в организме говорят четыре симптома на лице

01.10.2021, 16:14, Разное
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Четыре симптома на лице могут указывать на то, что в организме человека наблюдается нехватка витамина В12. Отмечается, что кожа человека в данном случае приобретает своеобразный цвет.
Даже у светлокожих людей бывает заметна бледность. При таком состоянии многим кажется, что человек выглядит больным. Если наблюдается дефицит В12, бледность приобретает желтый оттенок. Этот признак отлично видно в процессе смотрения в зеркало. В частности, желтый оттенок приобретают даже глаза. Когда появилась подобная симптоматика, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Стоя перед зеркалом, можно высунуть язык, чтобы оценить, как он выглядит. Если наблюдается припухлость и красный цвет, то развивается глоссит. Эта патология свидетельствует о низком уровне В12.

Нередко дефицит витамина приводит к потере веса. Если привычная одежда стала на человека большой, и он понимает, что не прикладывал к похудению никаких усилий, то следует обратиться к доктору, чтобы тот провел обследование.

Источник: www.medikforum.ru



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