 

Президент Украины Зеленский в школьные годы сравнил себя с демоном

01.10.2021, 16:14, Разное
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Украинский президент Владимир Зеленский вспомнил свои школьные годы. Лидер государства сравнил себя в то время с «демоном».
Владимир Зеленский поздравил учителей в преддверии профессионального праздника. Он решил вспомнить свои школьные годы. В то время будущий президент не мог похвастаться идеальным проведением. Порой Зеленский вел себя бешено и не совсем адекватно.

Во многих школах существует традиция, когда в День учителя часть уроков проводят старшеклассники. Становясь на место преподавателя, они понимают, как очень тяжело успокоить несколько десятков детей.

В детстве Зеленский обижался на своего отца-профессора. Он не понимал, почему должен делить родителя с другими детьми. Будущий президент считал, что все ученики отбирают у него отца, педагогу нужно было долго им что-то объяснять. Потом Зеленский понял, что в этом и заключается профессия учителя, пишет портал «Политика сегодня».



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