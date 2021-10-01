 

Врач Русакова предупредила об опасности употребления кофе натощак

01.10.2021, 16:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач-диетолог Дарья Русакова предупредила о вреде кофе натощак. Этот бодрящий напиток не рекомендуется пить на голодный желудок.
Если сразу после пробуждения выпить кофе, ничего не съев, то будет нарушаться процесс переваривания пищи. Кроме того, не исключены болевые ощущения. Кофе не рекомендуется пить тем, кто имеет патологии нервной системы, например, людям с повышенной возбудимости. От данного ароматного напитка придется отказаться, если присутствуют заболевания ЖКТ, связанные с повышенным уровнем кислотности.

Кофе не рекомендуется пить беременным женщинам и детям. Ограничить его потребление необходимо, если у человека имеется аритмия.

В то же время Русакова пояснила и о пользе кофе. Этот напиток помогает взбодриться лучше, нежели энергетик. Врач не рекомендует пить кофе с сахаром или же молоком, поскольку такое сочетание продуктов сложнее переваривается.

Кофе категорически противопоказан тем, кто придерживается диеты. Людям, которые ограничивают себя в питании, лучше пить зеленый или же черный чай.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.06 / Если линолеум скрипит при ходьбе, поможет простой способ. Понадобится уксус, аммиак, воск и полотенца

24.06 / Голливудские локоны без бигуди: способы с носками для разных волос

02.02 / Мнение: Навальный спасает от ковидоистерии

31.08 / Станет ли Кейт Миддлтон новой королевой Великобритании: история герцогини

11.11 / Скандалы: «И скрипят планеты нашей тормоза»

18.10 / Закопала-поплакала и всё. Соболезную – Личное мнение

11.07 / Назван встречающийся только у мужчин признак рака

02.10 / Установлена личность погибшей в Киеве сотрудницы посольства США

11.11 / Англичанка симулировала рак ради денег

16.11 / В Москве девушка на самокате сломала мужчине ногу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика