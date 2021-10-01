Врач Русакова предупредила об опасности употребления кофе натощак

Врач-диетолог Дарья Русакова предупредила о вреде кофе натощак. Этот бодрящий напиток не рекомендуется пить на голодный желудок.

Если сразу после пробуждения выпить кофе, ничего не съев, то будет нарушаться процесс переваривания пищи. Кроме того, не исключены болевые ощущения. Кофе не рекомендуется пить тем, кто имеет патологии нервной системы, например, людям с повышенной возбудимости. От данного ароматного напитка придется отказаться, если присутствуют заболевания ЖКТ, связанные с повышенным уровнем кислотности.

Кофе не рекомендуется пить беременным женщинам и детям. Ограничить его потребление необходимо, если у человека имеется аритмия.

В то же время Русакова пояснила и о пользе кофе. Этот напиток помогает взбодриться лучше, нежели энергетик. Врач не рекомендует пить кофе с сахаром или же молоком, поскольку такое сочетание продуктов сложнее переваривается.

Кофе категорически противопоказан тем, кто придерживается диеты. Людям, которые ограничивают себя в питании, лучше пить зеленый или же черный чай.