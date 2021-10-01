«Некуда девать газ»: жители Калининградской области жалуются на слишком высокие объёмы бесплатного голубого топлива

Жители села Нижняя Жировка в Калининградской области рассказали о слишком высоких квотах на бесплатные поставки природного газа, которые установило для селян руководство «Газпрома». Несмотря на то, что газом круглосуточно отапливаются даже нежилые помещения, употребить весь бесплатный газ не удаётся.

Нижняя Жировка – один из 15 тысяч населённых пунктов, которые получают бесплатный газ в рамках национального проекта «Газификация регионов». Ежедневно каждому жителю положено 60 кубометров природного газа, которые оплачивает федеральный бюджет. Наш корреспондент побывал в домах жителей Нижней Жировки и познакомился с бытом селян.

Первое, что бросается в глаза – русская печь, стоящая во дворе. Её вынесли из избы, чтобы не занимала место. Вместо неё – современная газовая плита, водонагреватель, тёплый пол. 80-летний Онуфрий Егоров, старожил Нижней Жировки, не помнит, когда в последний раз брал в руки топор. Его баня полностью газифицирована, бойлер нагревается за счёт голубого топлива. У его соседей Никитиных отапливаются также коровник, дровяной сарай и грядки на огороде. Несмотря на то, что газовые бойлеры работают круглосуточно, газа жителям села хватает.

«Мы хотим, чтобы у нас появился свой Вечный огонь. Не какой-то там маленький факел, а настоящий, метров 10 в высоту. Вот тогда, возможно, квоту бы выбирали. К нам часто приезжают туристы из Германии и Польши, смотрят как мы живём, внимательно записывают. Однажды немецкий мальчик, пришедший ко мне домой на экскурсию, отказался уходить. Он сказал, что у него дома холодно, поскольку родители не могут себе позволить платить за газ. Пришлось вызывать полицию», – вспоминает Онуфрий Егоров.

Национальный проект «Газификация регионов» курирует вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев. В бытность губернатором Воронежской области он прославился газификацией цыганских посёлков.

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