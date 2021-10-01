 

Виктория Бэкхем пьет витамины и следит за кутикулой. Секреты ухода от знаменитости

01.10.2021, 16:08, Разное
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Певица и дизайнер Виктория Бэкхем является иконой стиля для многих представительниц прекрасного пола. Где бы знаменитость не появилась — она всегда выглядит безупречно. Как ей это удается? Звезда раскрывает свои секреты красоты.

Уход за кожей

Виктория пользуется увлажняющим кремом одной и той же фирмы: наносит его на кожу утром и вечером. Она является большой фанаткой масок для глаз. Благодаря маскам знаменитость борется с «гусиными лапками».

Виктория считает эффективной световую терапию. Такую услугу оказывают в спа-салонах. После процедуры кожа становится упругой и подтянутой.

Не забывает знаменитость и о том, чтобы ухаживать за кожей тела. Сразу после принятия душа она наносит масло. Обязательное условие: продукция должна быть натуральной на сто процентов.

Виктория обожает массажи для лица. Данную процедуру она считает эффективным средством в борьбе с преждевременным старением. И если нет возможности посетить спа-салон, тогда знаменитость делает массаж с помощью специальных инструментов.

Эффективные лайфхаки

Виктория считает, что ухаживать за собой необходимо не только с помощью косметических средств. Если организм здоровый изнутри, тогда и снаружи человек будет выглядеть великолепно.

Чтобы кожа была упругой, подтянутой и сияющей, Виктория пьет комплексы витаминов, в составе которых есть жир Омега-3. Он также содержится в красной рыбе.

Виктория знает, что волосы нельзя подвергать высоким температурам. Ведь из-за использования всевозможных девайсов для укладки локоны действительно портятся.

Но знаменитость не может удержаться от того, чтобы не пользоваться утюжком для распрямления волос. Его она берет с собой в любую поездку, чтобы всегда представать на публике с безупречной укладкой.

Виктория также обращает внимание на руки. Она считает непозволительным появляться на людях с ногтями, вокруг которых отросла кутикула.



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