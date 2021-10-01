Мнение: Elfuseral

Российский «Газпром» с 1 октября 2021 года, с начала новых газовых суток (07:00), остановил транзит природного газа через Украину в направлении Венгрии.

Об этом на официальной странице в Facebook сообщили представители Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ).

В сообщении сказано, что заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности из Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с октября 2021 год по 30 сентября 2022) в размере 24,6 млн куб. м в сутки.

При этом в украинской компании особенно сокрушаются из-за того, что теперь исчезла возможность возможность импорта газа из Венгрии, который ранее осуществлялся путем «виртуального реверса».

«Венгрия на протяжении десятилетий получала газ через территорию Украины, и украинская сторона ни разу не нарушила обязательств. Более того, украинский маршрут — наиболее экономически выгодный, поскольку является кратчайшим путем поставки газа в Венгрию», — приводятся в сообщении слова главы ОГТСУ Сергея Макогона.

Он считает, что монополизация газовых маршрутов «Газпромом», которая сейчас происходит, ставит вопрос об основополагающих принципах функционирования газовых рынков ЕС — конкурентности и прозрачности.

«Усиление доминирующего положения одного игрока и использование им рычагов влияния в явно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть прекращено», — призывает Макогон.

Напомним, что «Газпром» и венгерская компания MVM CEEnergy Ltd 27 сентября подписали новые контракты на поставку в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет.

В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию и 1 миллиард — через Австрию. Договоренности вступают в силу с 1 октября и предусматривают возможность изменения условий через 10 лет.

В украинском МИДе назвали действия Будапешта политически мотивированными и «экономически необоснованными». Там заявили, что венгерской стороне гораздо выгоднее получать газ транзитом через «разветвленную газотранспортную систему Украины».

В ответ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что агрессивные заявления со стороны Украины воспринимаются венгерской стороной как покушение на суверенитет страны. В Киеве же такую реакцию сочли «наглостью».

https://eadaily.com/ru/news/2021/10/01/revers-gaza-iz-vengrii-na-ukrainu-ischez-gazprom-ostanovil-tranzit – цинк

В ответ на украинские истерики Венгрия уже заявила, что будет продолжать блокировать прием подобных истеричек в НАТО. Орбан прямым текстом заявил, что его совсем не интересует точка зрения Украины в отношении "Газпрома" и поставок газа в Венгрию.

Само собой, те кто годами наживался на "виртуальном реверсе" в одночасье потеряли солидный источник дохода. Ценность ГТС Украины также снизилась.

По сути, из гарантий по газу у Украины остались лишь обязательства РФ перед Германией сохранить часть транзита до 2024-го года (без гарантии дальнейшего продления) и обещания Германии и США создать фонд на 1 млрд. долларов для поддержки Украины (на фоне теряемых объемов прибыли от транзита, это крохи). Чудесная энергетическая политика приводит к чудесным результатам.

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