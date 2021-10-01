 

Оккупанты обстреляли жилые районы Авдеевки – украинская сторона СЦКК

01.10.2021, 15:52, Новости дня
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“1 октября со стороны позиций вооруженных формирований РФ в районе Ясиноватой был осуществлен обстрел населенного пункта Авдеевка с применением минометов калибра 120 мм. Наблюдательная группа украинской стороны СЦКК провела верификацию последствий указанного обстрела, в ходе которого были установлены и задокументированы факты обстрела. Были зафиксированы повреждения частной гражданской инфраструктуры по улице Колосова, 143 и 151 (частные здания и прилегающая к ним территория)”, – говорится в сообщении.

Среди гражданского населения потерь нет.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1210598009432813

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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