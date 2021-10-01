Путин поручил представить предложения по улучшению школьного питания

Роспотребнадзор, Минпросвещения и другие органы исполнительной власти должны представить президенту Владимиру Путину предложения по улучшению меню в школьных столовых, говорится в списке поручений главы государства.

«Роспотребнадзору рассмотреть совместно с Минпросвещения РФ и органами исполнительной власти субъектов РФ подготовленные Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» по итогам реализации проекта «Шеф в школе» предложения о совершенствовании организации питания обучающихся в части, касающейся меню школьных столовых, и внести изменения в соответствующие нормативные правовые акты», – говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

Эту задачу необходимо выполнить до 15 ноября, ответственными назначены глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава Минпросвещения Сергей Кравцов и руководители регионов.

Напомним, в августе активист РДШ из Мурманска, ученик четвертого класса Лев Афиногенов представил президенту Владимиру Путину проект «Шеф в школе». Он предложил разрешить родителям с медкнижками посещать кухни школьных столовых.