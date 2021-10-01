 

Обвиняемого в диверсии на газопроводе в Крыму оставили под арестом

01.10.2021, 15:50, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОбвиняемому в диверсии на газопроводе в Крыму Нариману Джелялову оставили без изменения меру пресечения в виде ареста, сообщили в Верховном суде республики.

«По итогам судебного заседания апелляционным постановлением Верховного суда республики Крым постановление Киевского районного суда Симферополя республики Крым от 06.09.2021 года было изменено в части уточнения срока, на который была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В остальной части постановление Киевского районного суда г. Симферополя республики Крым оставлено – без изменения», – цитирует заявление суда РИА «Новости».

В правоохранительных структурах сообщили, что суд в пятницу рассматривал апелляцию на арест одного из руководителей запрещенной в РФ организации «Меджлис крымско-татарского народа» Наримана Джелялова. Его обвиняют по статьям «Пособничество и «Диверсия».

Ранее в ФСБ РФ сообщили, что в ходе расследования диверсии на газопроводе в Крыму установлена связь запрещенной в РФ организации «Меджлис крымско-татарского народа» с украинскими спецслужбами.

В начале сентября сотрудниками ФСБ были задержаны жители Крыма: посредник – заместитель председателя «Меджлиса крымско-татарского народа» Нариман Джелялов, непосредственные исполнители диверсии Асан и Азиз Ахтемовы. Задержанные по подозрению в совершении диверсии дали признательные показания. На допросе в ФСБ мужчины подробно рассказали, от кого получали инструкции и как устроили подрыв газопровода. Госдепартамент США осудил задержание Джелялова.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявлял, что попытки Украины запугать жителей региона такими диверсиями, как подрыв газопровода в селе Перевальное, безуспешны, это в очередной раз доказывает ведение гибридной войны против России.



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