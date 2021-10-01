Путин поручил создать цифровую платформу для оказания психологической помощи детям

Президент РФ Владимир Путин поручил разработать цифровую платформу для оказания психологической помощи несовершеннолетним и их родителям, информирует пресс-служба Кремля.

Соответствующее поручение правительству РФ опубликовано на сайте Кремля.

«Разработать концепцию создания цифровой платформы, предназначенной для оказания психологической помощи несовершеннолетним гражданам, их родителям (законным представителям), а также представить предложения о финансировании расходов, связанных с созданием и функционированием этой платформы, за счет средств, предусмотренных на реализацию национального проекта «Образование», – говорится в поручении.

Ранее ярославского студента отправили в психбольницу после угроз в чате, в Красноярском крае предотвратили нападение на школу, в Тюмени задержали пытавшегося пронести в колледж страйкбольное оружие студента.

Все это произошло после того, как в Перми студент открыл стрельбу в университете. Жертвами нападения стали женщина 66 лет, молодой человек 19 лет и девушки 18, 19, 20 и 26 лет.

Колумнист газеты ВЗГЛЯД Марина Ахметова писала о том, как трагедия в Перми обнажила проблему школьных психологов.

В 2019 году газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему растет уровень агрессии среди школьников.