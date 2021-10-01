Корейцы представили растягивающийся и сгибающийся аккумулятор

Корейские инженеры совершили прорыв в сфере производства аккумуляторов. Представленная ими батарея обладает уникальными свойствами: корпус сгибается и растягивается.

Промышленники даже не рассчитывали получить такой подарок. Дело в том, что аккумуляторы с жесткими корпусами ограничивают возможности в производстве современной электроники. Эту же батарею можно использовать как угодно, даже сделать ее элементом проводки или одежды.

Ячейки аккумулятора небольшого размера. Они напоминают чешую змеи и могут передвигаться друг относительно друга, что и создает эффект гибкости. А связаны между собой ячейки особым проводящим электрический ток полимером. По словам специалистов, именно такие аккумуляторы могут изменить конструкции электронных устройств в ближайшее десятилетие.