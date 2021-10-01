 

Первое заседание Госдумы восьмого созыва пройдет 12 октября

01.10.2021, 15:24, Разное
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Решение президента позволит депутатам приступить к работе, не дожидаясь окончания 30 дней с момента избрания, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Приоритетом в работе депутатского корпуса осенью станет федеральный бюджет на 2022-2024 годы. Правительство внесло проект в Думу 30 сентября.

Сроки обсуждения и прохождения бюджета в ГД строго регламентированы, отметил спикер. “Чем раньше депутаты приступят к работе, тем больше времени будет на рассмотрение главного финансового документа страны”, – добавил Володин.

Ранее Владимир Путин на встрече с лидерами прошедших в восьмую Думу фракций предложил кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера нового созыва. Эту должность политик занимает с 2016 года.

Президент дал высокую оценку работе седьмой Думы. Под руководством Володина парламент показал, что в период пандемии может консолидировать силы в интересах развития страны, отметил Путин.

“В значительной степени это было сделано благодаря председателю Государственной думы Вячеславу Викторовичу Володину”, – сказал глава государства.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли с 17 по 19 сентября. “Единая Россия” сохранила конституционное большинство.



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