На пуговицах, трапециевидные и для любителей скинни: шикарные осенние джинсы, которые красиво подчеркивают формы, а также уменьшают талию

Еще каких-то 10 лет назад женщины с полными формами не могли позволить себе носить модные джинсы. Приходилось немало потрудиться, чтобы найти магазин, в котором есть актуальные модели размера XL и больше.

К счастью, в наши дни все изменилось. Любой уважающий себя бренд давно выпускает коллекции, рассчитанные как на стандартную фигуру, так и на пышную. Какие фасоны джинсов будут актуальны этой осенью, и какие модели следует покупать, чтобы выгодно преподнести свою фигуру?

Джинсы с пуговицами

Завышенная талия визуально продляет ноги, а декоративные пуговицы отвлекают внимание от проблемных зон. Выбирайте зауженные джинсы синего цвета, и вы не прогадаете. Носить эту эффектную модель можно с обувью на высоком каблуке и топом, заправленным внутрь.

С завышенной талией, скинни

Дамы с пышными формами тяготеют к обтягивающим фасонам джинсов и часто избегают моделей с завышенной талией. Однако изделие из плотного денима светло-голубого оттенка представит фигуру в выгодном свете.

Этот фасон в тандеме с укороченным топом оверсайз надежно скроет небольшой животик.

Клеш

Если при широких бедрах ваши ноги имеют слишком узкие икры, исправить этот недостаток помогут джинсы клеш. Выбирайте трапециевидное изделие из темно-синего денима. Дополнить образ помогут черная майка и черный удлиненный пиджак.

Темные джинсы

Этой осенью снова популярны джинсы из необработанного денима. Темно-синий цвет способен визуально снять с ваших бедер несколько лишних сантиметров. Носить такие модели можно с джинсовкой и обычной белой майкой.

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Прямой крой

Иногда следует отойти от излюбленного фасона скинни в пользу изделий классического прямого кроя. Такие модели смотрятся актуально в сочетании с мокасинами (балетками) и джемпером с воротником поло.

Джинсы с лампасами

Помимо темных оттенков визуально вытягивать силуэт помогают продольные полосы или лампасы. Носить такие стильные и необычные штаны можно с футболкой и укороченным пиджаком одного из ярких осенних оттенков.

Свободный крой

Дамы с пышными формами избегают ношения вещей свободного кроя из-за опасения раздуть фигуру до необъятных пределов. Но если вы сможете отыскать джинсы, которые плотнее сидят на бедрах и имеют мешковатость в нижней части, вам удастся избежать этого неприятного эффекта. Вместе с этим фасоном вы приобретете удобство и раскованность.