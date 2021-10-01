 

Зачем умирает Губин? – Личное мнение

01.10.2021, 15:02, Разное
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Андрей Губин, известный примерно в то же самое время, когда я ненавидела детский сад и школу, вдруг всплыл из небытия и рассказал, что одной ногой в могиле.


Фото: Соцсети

Парень он хороший на вид, давайте его выслушаем:

«Я постепенно умираю, уже одной ногой в могиле. Но как бы умираю-то спокойно. То есть мне не страшно. Хочу только умереть побыстрее. Знаете, что мне не нравится? Не то, что у меня счастья не было. А то, что его уже не будет… Вот это плохо»

Что послужило причиной одной ноги в могиле? По версии самого Андрея — болезнь, которой он страдает с 28 лет.

Все домыслы сторонников другой версии он с негодованием отвергает:

«Да, я выпивал после концерта, не скрываю. И сейчас иногда выпиваю. Но выпивать и бухать — это разные вещи», — объясняет Андрей.

Действительно, что такое раз в две недели? Значит, дело в диагнозе — решено.

Хуже всего, что Андрей умирает бедным. То есть, некоторые считают, что у исполнителя есть гонорары за песни (сотни тысяч в месяц), но у Губина опять же другое мнение:

«Миллион рублей для моей песни — это мало. Еще в 1990-е хиты стоили от 15 тысяч долларов, а рынок с тех пор прилично вырос, гонорары увеличились. И потом, смотря какую песню продавать. У меня есть песни, которые подошли бы Рианне. Я сейчас хорошо пишу. Лучше, чем раньше, намного лучше».

Надеюсь, Рианна услышит. Позвонит и скажет: Хэллоу, Андрей!

«Есть хотелось. Был момент, когда я уже думал продавать свою единственную квартиру. Мне не на что было жить.
Мне каждый день тяжело дышать. Дышать тяжело, понимаете? Я умираю, а вы меня на сцену гоните. Мне даже под фонограмму постоять с микрофоном нелегко».

Очень жаль Губина. Мог бы писать песни, получать миллионы, но вынужден раздавать интервью.

К чему это я? Ах, да: испоганить жизнь очень несложно. Потерять деньги, здоровье. Если, конечно, жить не думая наперёд.

Думаете о будущем?

Источник: Лена Миро



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