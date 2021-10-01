 

В Кривом Роге сразу несколько предприятий годами страдали от нападок псевдоэкологов – СМИ

01.10.2021, 14:58, Новости дня
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“От неравнодушных… с активной общественной позицией людей. Люди с непонятными адресами в Кривом Роге, которые никакого отношения к нашему предприятию не имеют, и даже к территории, где оно расположено, начали писать бумаги о, скажем так, каких-то нарушениях в нашей деятельности”, – рассказал журналистам главный инженер ООО “Рудомайн” Сергей Генкуленко.

Партнер адвокатского объединения Иван Проданик объяснил, что переговоры с такими экорейдерами не приносят никаких результатов.

“Если даже вопрос или проблема на производстве, ты ее устранил, закупилось оборудование, модернизировалось абсолютно все. Через неделю-две снова начнется еще какое-то требование… Поэтому вопрос в противоправности таких требований”, – подчеркнул юрист.

Собеседники “Стоп коррупции” добавили, что такие активисты не замечают реальных экологических проблем и сосредоточены только на атаках на предприятия, при этом не занимаются, например, вопросами нехватки питьевой воды или выбросов от автомобилей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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