 

“Хотел пострелять по птичкам”. По факту обстрела автомобиля главы Госархива открыто производство по статье “хулиганство” – полиция

01.10.2021, 14:58, Новости дня
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30 сентября водителя служебного автомобиля главы Госархива, стоявшего рядом с гаражом, обстреляли из соседнего дома, он был ранен в подбородок. Сам глава Госархива Алексей Хромов в это время был в командировке.

Следственно-оперативная группа задержала вероятного стрелка. Хромов отметил, что не знает мотивов стрелявшего, ни с чем произошедшее не связывает и просит “не строить конспирологические теории”.

1 октября пресс-служба киевской полиции сообщила, что, приехав по вызову о стрельбе, менее чем за час установила причастность 32-летнего местного жителя к событию.

“Как мужчина объяснил полицейским, он якобы решил пострелять из пневматического ружья со своего балкона по птичкам и случайно попал в прохожего”, – говорится в сообщении.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полицейские задержали подозреваемого. У него изъяли пневматическую винтовку и боеприпасы к ним и отправили на экспертизу.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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