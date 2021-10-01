 

Куйвашев объяснил необходимость вакцинации для некоторых категорий в Свердловской области

01.10.2021, 14:56, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВвод обязательной вакцинации для определенных категорий граждан необходим в Свердловской области, иначе придется вводить локдаун, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

«Эпидемия коронавируса никак не отступит, лучше не становится, люди болеют тяжело. Вы и сами это видите. Поэтому Роспотребнадзор принял сегодня постановление о введении в Свердловской области обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых сфер. Это решение далось очень непросто, но, по мнению специалистов ведомства, сейчас или вакцинация, или в противном случае – локдаун», – сообщил Куйвашев в Instagram.

По его словам, в суточной сводке по коронавирусу в регионе значатся более 500 случаев инфицирования за сутки.

«Все уже сбились со счета, какая сейчас волна – третья? Или уже четвертая? Снова болеют все вокруг: кто-то по второму кругу, а кто-то говорит, что и по третьему. Мы потеряли уже так много друзей, близких, коллег. Недавно прочитал в СМИ о смерти еще совсем молодой учительницы математики. А сколько врачей ушло за время пандемии? А сколько людей вылечились, но здоровье их серьезно подорвано? Я не сгущаю краски. Ситуация тяжелая», – заключил глава региона.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора заявило, что для некоторых категорий жителей Свердловской области вводится обязательная вакцинация, передает РИА «Новости».

С 5 октября должны быть привиты жители области, оказывающие услуги населению в сфере образования, обслуживания, в том числе на объектах торговли, финансовых организаций, общественного питания, такси, почты, гостиничных услуг, парикмахерских, химчисток, театрах, концертных залах, спортивных объектах. Кроме того, привиться обязаны муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления.

До 1 ноября эти категории должны быть привиты первым компонентом вакцины, до 1 декабря – вторым. В ином случае таких работников предстоит переводить на дистанционную работу.



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