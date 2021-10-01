Фургалу продлили арест на два месяца

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала решили оставить в СИЗО еще на два месяца, сообщил один из его адвокатов Михаил Карапетян.

«Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил ему срок содержания под стражей до 7 декабря», – сообщил Карапетян ТАСС.

По его словам, сторона защиты планирует обжаловать это решение.

Фургала задержали в июле 2020 года по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. Прокурор назвал Фургала руководителем подразделения по устранению конкурентов. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым отправил Фургала в отставку с поста губернатора в связи с утратой доверия. В декабре Фургала заподозрили в причастности к мошенничеству с хищениями на «Амурстали».