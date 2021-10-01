Рябков назвал планы AUKUS по атомным подлодкам вызовом режиму нераспространения

Соглашение Австралии, Великобритании и США в рамках AUKUS, которое позволяет Канберре создать флот атомных подводных лодок, является вызовом для режима нераспространения ядерного оружия, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Рябков заявил, выступая на публичной дискуссии в Женевском центре политики безопасности, что «это большой вызов для международного режима нераспространения ядерного оружия». Он напомнил, что в рамках партнерства стран AUKUS Австралия получит от союзников технологии строительства атомных подлодок и может войти в пятерку стран с подобным флотом, передает ТАСС.

«Мы озабочены заявлениями, сделанными ранее в этом году в Лондоне о перспективах распространения их ядерного потенциала. Также обеспокоены самым недавним сообщением США, Великобритании и Австралии о намерении развивать технологически продвинутое партнерство, которое позволит Австралии после 18 месяцев консультаций и нескольких годов попыток получить атомные подводные лодки в достаточном количестве, чтобы войти в пятерку стран по этому типу вооружений», – сказал дипломат.

Рябков сообщил также, что РФ в диалоге с США по стратегической стабильности «готова к худшему, но надеется на лучшее»: «Мы все еще полагаем, что есть шанс на победу прагматического подхода и вовлечение США в работу с Россией с добрыми намерениями, чтобы найти баланс и взаимоприемлемые решения», передает РИА «Новости».

В Женеве уже прошло два раунда переговоров РФ и США по стратегической стабильности, «обе делегации договорились, что этот процесс должен служить стабилизации двусторонних отношений в стратегических направлениях, чтобы обеспечить предсказуемость, предотвратить гонку вооружений, выстроить контроль над вооружениями и сократить риск вооруженных конфликтов.

«Осталось подтвердить в реальности, готовы ли в Вашингтоне изменить свой дестабилизирующий курс и преследовать свои амбициозные цели на основе равноправия. Посмотрим, готовы ли США учитывать легитимные озабоченности России», – отметил замглавы МИД РФ.

Он также указал, что предложение РФ для США заморозить ядерные арсеналы было единоразовым, но Вашингтон упустил возможность.

Напомним, первой инициативой AUKUS стало создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии. США решили передать ей технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе». Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заверил, что Канберра намерена строить АПЛ, но не стремится заполучить ядерное оружие.

При этом Госсекретарь США Энтони Блинкен не дал однозначного ответа на вопрос о возможности размещения в Австралии американских ядерных ракет средней дальности.

Москва поставила целый ряд вопросов в связи с созданием AUKUS, а также задаст их коллегам из Австралии и Великобритании. Китай обвинил США в распространении ядерного оружия.

Кроме того, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание подводных лодок из-за нового партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в сфере обороны и безопасности. Также ЕС без объяснения причин отложил переговоры с Австралией.