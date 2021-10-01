Мнение: Ай да Ширвиндт!

(пост содержит сцену курения)

Тут недавно всех потрясла новость – Ширвиндт ушел с поста художественного руководителя Театра Сатиры. Так-то, в стране нормальных людей, новость должна бы быть воспринята как само собой разумеющаяся – Ширвиндту, как-никак, 87 (!!) лет, и скорее должно удивлять, что он в таком возрасте еще и “художественно руководит” огромным театром. Но время сейчас другое, я бы сказал – противоположное, и поэтому поступок артиста и бывшего любимца публики выглядит из ряда вон и заслуживает если не поощрения, то аплодисментов точно. Сам! Ушел!! Фантастика! БРАВО!!!

Я и так собирался написать в адрес Ширвиндта поощрительный пост, полный восхищения и любви за его Поступок – а тут еще и подвернулась очень подходящая байка по этому поводу (нашел в ФБ):

“Александр Ширвиндт покинул пост худрука Театра сатиры. 87-летний артист говорит – из-за возраста. Но есть и другая причина. На днях он принял участие в совещании в мэрии Москвы. Ширвиндт взял слово и сказал Собянину, что публика, приезжая в театр, не находит места чтобы припарковаться, неплохо было бы им подземную парковку построить, на что Собянин ответил кратко — “перебьются”. Прошло несколько минуток, Ширвиндт опять берет слово и рассказывает: “В детстве, а мы жили на Чистых прудах, за мотылем для рыбалки зимой гоняли в Калитники на птичку, ну, а чтобы мотыль не замёрз, покупали презерватив в аптеке, и клали его за щёку. Так вот – столько лет прошло, а вкус г@ндона во рту остался” – и вышел из зала под громовые аплодисменты и хохот”.

То есть ничего подобного наверняка не было (кто б на совещании в мэрии осмелился не то что аплодировать, а хотя бы улыбнуться) – но история для финала зачетная. Еще раз – браво, Ширвиндт!