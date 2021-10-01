Ученые обнаружили останки динозавров на территории Великобритании

Британские ученые из университета Саутгемптона сообщают, что во время одной из недавних экспедиций им удалось найти на территории Туманного Альбиона останки доисторических рептилий. По предварительным оценкам, они принадлежали динозаврам двух разных видов, которые до сих пор не были описаны в научных источниках.

Течь идет о представителях спинозавридов, уточняют ученые. Внешне древние рептилии были похожи на современных крокодилов. Это значит, что они могли успешно охотиться как в воде, так и на суше.

Эксперты полагают, что останкам уже 125 миллионов лет. Изучения строения скелетов позволяет утверждать, что доисторические существа относились к двум разным видам, хотя и обитали на одной территории.