Во время раскопок австралийские ученые обнаружили останки доисторического человека

На страницах научного журнала PLOS ONE появилось сообщение о важной находке австралийских ученых, которым удалось обнаружить челюсть доисторического человека. Анализ показал, что данный индивид проживал на нашей планете примерно 25 тысяч лет назад.

Находка позволяет дополнить наши знания о глубокой древности сразу в нескольких направлениях, говорят эксперты. Речь идет о детальном анализе ДНК, который удобнее проводить именно из образцов, взятых с челюстных останков. Можно узнать о том, чем питались люди в то далекое время. Также можно установить и новые факты о миграции древних людей в сторону Австралии.

Отметим, что находка сделана в одной из пещер на острове Сулавеси, который и расположен в океане между Азией и Австралией.