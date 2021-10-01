 

Во время раскопок австралийские ученые обнаружили останки доисторического человека

01.10.2021, 14:44, Новости дня
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На страницах научного журнала PLOS ONE появилось сообщение о важной находке австралийских ученых, которым удалось обнаружить челюсть доисторического человека. Анализ показал, что данный индивид проживал на нашей планете примерно 25 тысяч лет назад.

Находка позволяет дополнить наши знания о глубокой древности сразу в нескольких направлениях, говорят эксперты. Речь идет о детальном анализе ДНК, который удобнее проводить именно из образцов, взятых с челюстных останков. Можно узнать о том, чем питались люди в то далекое время. Также можно установить и новые факты о миграции древних людей в сторону Австралии.

Отметим, что находка сделана в одной из пещер на острове Сулавеси, который и расположен в океане между Азией и Австралией.



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