Скандалы: Облагораживание человека

Как уральские колонии зарабатывают сотни миллионов на труде заключенных

В Свердловской области — больше 20 исправительных колоний, в которых отбывают наказание около 17 тыс. человек. Из них около 8 тыс. человек трудоустроены. В основном они работают на производствах и делают буквально все: от металлоконструкций и деталей для вагонов до детской одежды, люлек и даже сувениров на 3D-принтере. По данным регионального ГУФСИН, с начала года заключенные произвели продукцию на 1,7 млрд рублей.

Ежегодно они получают контракты на десятки и тысячи миллионов. Зарплаты осужденных — сдельная, по данным ГУФСИН, в среднем составляет 6523 рубля. По словам самих заключенных и членов ОНК, чаще всего она гораздо ниже. Большая часть денег остается внутри колоний. Корреспондент Znak.com отправился в одну из крупнейших колоний Свердловской области — колонию строгого режима № 12 в Нижнем Тагиле, чтобы узнать, как устроен труд заключенных и на что тратят заработанные на заказах деньги.

От вагонов для оборонного завода до детских ползунков

ИК-12 в Нижнем Тагиле — одна из крупнейших колоний в Свердловской области, здесь отбывают срок более 2 100 осужденных по разным статьям, но преимущественно рецидивисты.

В этом году колония строгого режима стала одной из самых обеспеченных в регионе за счет большого количества продукции, которая здесь производится.

Основной заказчик колонии — корпорация «Уралвагонзавод». Заключенные изготавливают детали для вагонов, которые производят на предприятии «Ростеха». За пять лет общая сумма госконтрактов с УВЗ, по данным СПАРК, составила более 2,2 млрд рублей.

Летом ИК-12 заключила с УВЗ два договора на сумму более 710 млн рублей. По первому договору в учреждении изготовят торцевые стенки для вагонов, по второму — обрабатывают детали для спецтехники. Недавно в ИК был подготовлен участок для выпуска нового изделия УВЗ — бортовой рамы железнодорожного полувагона.

Несколько цехов ИК-12 перепрофилировали и значительно расширили список производимой продукции. Колония начала участвовать в разных тендерах, выигрывая многотысячные, а порой и миллионные контракты.

Помимо деталей для вагонов, сейчас здесь выпускают деревянные поддоны, теплые комбинезоны, одеяла, люльки для детей, спецодежду, автобусные остановки, навесы, изделия для нефтедобывающей отрасли, деревянную мебель и даже подарочную упаковку. Сейчас в ИК-12 трудоустроены 711 человек.

Контракты на миллиарды рублей

Оценить, сколько зарабатывают колонии Свердловской области, сложно. Точную сумму в ГУФСИН не раскрывают.

Чтобы понять масштабы, приведем суммы госконтрактов, которые ИК региона заключали с различными предприятиями в 2020 и 2021 годах (по данным СПАРК). Суммы очень разные.

ИК-13 (Нижний Тагил) — 625 млн рублей

ИК-10 (Екатеринбург) — 282 млн рублей

ИК-52 (поселок Восточный) — 67,1 млн рублей

ИК-46 (Невьянск) — 40,2 млн рублей

Женская ИК-6 (Нижний Тагил) — 38,5 млн рублей

ИК-12 (Нижний Тагил) — 27,9 млн рублей

ИК-2 (Екатеринбург) — 18,4 млн рублей

ИК-53 (поселок Привокзальный) — 18,2 млн рублей

ИК-47 (Каменск-Уральский) — 18,7 млн рублей

ИК-26 (Тавда) — 16,6 млн рублей

ИК-19 (Тавда) — 13,1 млн рублей

ИК-24 (поселок Азанка) — 11,6 млн рублей

ИК-62 (Ивдель) — 10,5 млн рублей

ИК-55 (Ивдель) — 8,7 млн рублей

ИК-54 (Новая Ляля) — 6,1 млн рублей

ИК-63 (Ивдель) — 5,7 млн рублей

ИК-3 (Краснотурьинск) — 3,7 млн рублей

ИК-8 (поселок Гари) — 3,5 млн рублей

ИК-5 (Нижний Тагил) — 3,4 млн рублей

Женская ИК-16 (Краснотурьинск) — 2,5 млн рублей

ИК-56 (Ивдель) — 1,3 млн рублей

Всего в 2020 году колонии свердловского ГУФСИН получили госконтракты почти на 680 млн рублей, за 9 месяцев 2021 года — на 450 млн рублей. За последние пять лет речь идет о нескольких миллиардах рублей.

Сам ГУФСИН по Свердловской области в основном отчитывается об объемах произведенной продукции. По данным пресс-службы свердловского главного управления ФСИН, за неполные девять месяцев 2021 года учреждения выпустили товары и оказали услуги на 1,6 млрд рублей и уже перевыполнили план. В 2020 году — на 2 млрд рублей.

Как утверждает пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко, деньги не уходят в общий «котел», их используют сами исправительные учреждения.

«Все эти деньги остаются в самой колонии: на них содержат заключенных, проводится благоустройство, ремонты, закупаются продукты питания, модернизируются цеха», — говорит Александр Левченко.

Зарплаты

Работу в колониях получают не только должники. Многие просто хотят заработать. В ИК-12 Нижнего Тагила зарплата считается самой высокой среди колоний Свердловской области.

По данным ГУФСИН, в среднем работники разных сфер в данной колонии получают 9 876 рублей.

Отдельные специалисты могут зарабатывать до нескольких десятков тысяч рублей в месяц. Например, высококвалифицированный сварщик в металлообрабатывающем цехе может получать 30 тыс. рублей.

Но, как отмечает начальник мехцеха исправительной колонии № 12 Алексей Семенов, оплата труда напрямую зависит от заказа, объема и сложности работ. Но все-таки средний диапазон зарплат здесь 20–25 тыс. рублей.

Зарплата заключенных-портных тоже зависит от сложности и объема заказа. Начальник нового швейного цеха в ИК-12 Любовь Плужникова говорит, что закройщики и швеи в среднем получают до 10 тыс. рублей.

В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области рассказали, что зарплата осужденных — сдельная. Среднемесячная заработная плата заключенных на 27 сентября 2021 года составила рублей 6523 рубля 56 копеек.

Если у осужденных нет задолженностей, исков, то деньги они могут потратить в местном магазине: купить чай, сладости, сигареты. Многие заключенные отправляют деньги родным на свободе.

Но бывает и по-другому. Отбывающий наказание за убийство фотограф Дмитрий Лошагин на суде рассказал, что в месяц зарабатывает всего 800 рублей, хотя делает 62 стула на производстве. Условия труда он назвал «рабскими».

Лошагин отбывает наказание в ИК-10 в Екатеринбурге. Именно эта колония за последние полтора года заключила госконтракты сразу на 273 млн рублей.

Член общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Свердловской области Ольга Иванцева считает, что Лошагин не обманул. По ее практике, многие заключенные получают на руки в среднем 500–700 рублей в месяц. Кроме того, общественникам некоторые заключенные жалуются на переработки, которые не учитываются.

«Жалобы идут, что они на работу ходят каждый день, а в итоге пишут, что они работали шесть дней. И такое бывает, что больше 8 часов работают. В каждом отдельном случае надо искать доказательства. Но жалобы массовые. Это сложная система, где сложно что-то проверить. Сегодня представители ОНК пришли — и заключенных отпустили в 5 вечера. Завтра не пришли — и отпустили в 10», — говорит Иванцева.

Шанс выйти по УДО и оплатить иски

Работа заключенных выгодна не только администрациям колоний, но и им самим. Во-первых, с заработанных на производстве денег они могут оплачивать присужденные штрафы и иски. В ИК-12 те, у кого есть долги, трудоустраиваются в первую очередь. Когда осужденный получает зарплату, у него принудительно изымается часть для погашения штрафа.

Есть и такие заключенные, кто дополнительно вносит деньги сверх того, что уже вычли из зарплаты, чтобы быстрее погасить задолженность.

Во-вторых, трудоустройство в колонии дает осужденному больше шансов выйти по УДО. По словам пресс-секретаря регионального ГУФСИН, последние пару лет на свободу досрочно выходит треть заключенных. Условий несколько: отсутствие нарушений внутреннего распорядка, прилежное поведение, погашенные иски, добросовестное выполнение обязанностей на рабочем месте (если он трудоустроен).

Самый простой вариант — швейное производство

В сентябре в ИК-12 открыли два новых цеха для наращения темпов производства — механический и швейный. Как утверждает замначальника ГУФСИН по Свердловской области Дмитрий Скосырев, оба цеха были отремонтированы и оснащены исключительно на деньги колонии, она не получала никакого федерального или регионального финансирования.

Новый швейный цех — уже второй в ИК-12, первый появился здесь четыре года назад. В старом цехе уже трудоустроено более 100 человек, новый корпус позволяет разместить там до 70. По словам Дмитрия Скосырева, в регионе есть большая потребность в швейных изделиях, и у ИК-12 много заказчиков. Кроме того, говорит Скосырев, заключенных можно быстро научить шить, а значит, у большинства из них есть возможность получить работу.

«Швейное производство — это самый быстрый способ обеспечить осужденных трудом», — говорит заместитель руководителя областного ГУФСИН.

Практически все, кто сейчас работает портным в ИК-12, прошли обучение в местном ПТУ. Здесь готовят специалистов по 10 отраслям, в том числе дерево- и металлообработке. Сейчас в учреждении учатся 250 человек, по окончании ПТУ они получают диплом, который позволяет им получить работу в том или ином цехе. Обучение длится от двух до шести месяцев.

Осужденный Дмитрий тоже учился в техникуме на швею и уже два года с начала своего срока шьет детскую одежду. Он сидит в колонии за кражу, долгов по гражданским искам у него нет, поэтому деньги он тратит в местном магазине.

«Хочу пораньше освободиться», — отвечает Дмитрий на вопрос журналистов, что все-таки сподвигло его идти работать добровольно.

Во втором открывшимся накануне цехе — механическом — работают сварщики: на данный момент они собирают автобусные остановки, которые затем будут стоять в Нижнем Тагиле, а также сваривают стенки бункеров.

Несмотря на то что сейчас ИК-12 активно развивает швейное производство, руководство все равно считает металлообработку главной отраслью в колонии. Цех находится в большом старом здании, которое до этого пустовало. По словам начальника мехцеха Алексея Семенова, за 5 млн рублей здесь сделали ремонт, закупили оборудование. Сейчас уже работают 25 человек, но в перспективе трудоустроят до 50 человек.

Инна Малышева