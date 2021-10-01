 

Мнение: Как Рязань тоже встала с колен.

01.10.2021, 14:34, Разное
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Ура-патриоты раньше всё возмущались, что я не люблю Самую Великую И Прекрасную На Свете Страну и ещё не скрываю оного (и даже травили меня за это). И я честно думал, что по возвращению в Рязань полюблю Россию, ибо был уверен, что это только в Сибири бардак по причине расстояния, а вот жизнь в европейской части мне казалось нормальной. Переехал. И вот хрен мне по всей роже, а не “нормальная жизнь” – в Кузбассе хоть топили по причине наличия угля, а здесь в Песочне ни хрена не топят, хотя уже осень. И ладно ещё я, после двадцати лет в Сибири и года на Колыме как-то терплю, а вот матери, например, возмущаются, что у них дети мёрзнут. И пожаловаться некому – АДминистрация недоступна, никого к себе не пускает и на звонки не отвечает. В общем, поздравляю с победой едарасов на выборах и положенному возвращению бардака!
А ещё мне тут вражеские агенты прислали одну русофобскую газетёнку и там ещё худшая клевета в адрес ВЕЛИКОЙ Встающей С Колен России написана – будто в Архангельске и Якутске, где давно уже по ночам дубак, тоже кругом ни хрена не топят. И вот теперь скажите, господа ура-патриоты из секты Свидетелей Великой России, это как, нормально вообще, что в стране с ТАКИМИ запасами газа население должно мёрзнуть? НИЧЕГО вас тут не смущает и не вызывает противоречия с догмами о величии, подъёме с колен и обязательным обожанием лучшей в мире страны? Или, когда есть величие, топить не обязательно, население должно мыслями о процветании и скором подъёме с колен согреваться?

Источник: Достало



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