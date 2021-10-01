 

Вызывает только смех: Цымбалюк-Романовская считает ложью новость о смерти жены Шаляпина

01.10.2021, 14:30, Разное
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Виталина Цымбалюк-Романовская подвергла сомнению печальное событие, которое произошло в жизни Прохора Шаляпина. Пианистка убеждена, что певец не был женат, а его спутница на самом деле не умирала. “Мне весь день звонят журналисты, просят комментарий, словно я близкий родственник, – удивляется Виталина. – Но в данном случае я даже слов сочувствия сказать не могу, потому что вообще не верю во всю эту историю”.

Знаменитость убеждена, что финалист проекта “Фабрика звезд-6” отличный выдумщик. “У Прохора очень хорошая фантазия, поэтому все истории про живых, мертвых или беременных жен у меня вызывают только смех, – подчеркнула Виталина. – Мне кажется, что в данном случае вообще никакой жены не было”.

“Вообще, когда я услышала про это, то подумала: “Умерла от сексуальной неудовлетворенности”, – продолжает Виталина. – Зато теперь будет основа для различных ток-шоу, которые Прохор обожает”.

Сам же Шаляпин при этом уверяет, что эту историю не выдумал, а молодая жена заразились на свадьбе коронавирусом и умерла от осложнений. Но, мол, виза в США закончилась, поэтому проводить ее не сможет.



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