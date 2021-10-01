 

Врач рассказала, почему может болеть копчик

01.10.2021, 14:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

Копчиковая кость необходима для прикрепления мышц и связок, участвующих в функционировании мочеполовой системы, а также части мышечных пучков большой ягодичный орган. Кроме того, эта кость выполняет важную роль в распределении физической нагрузки на таз. Боль в области копчика называется кокцигодинией.

По словам врача-невролога клиники доказательной медицины Neplacebo Елены Гайворонской, самые частые причины болевых ощущений в копчике это:

  • травмы в прошлом, включая микротравмы и полученные во время родов
  • анатомические особенности области копчика;
  • нагрузки на кость (длительное сидение, особенно на жесткой поверхности в неудобной позе);
  • нестабильность копчика;
  • остеоартрит;
  • и даже депрессия.

«Пациенты жалуются на боли при сидении, особенно при откидывании назад, при вставании. В положении стоя боли значительно уменьшаются. Нередко из-за этого люди вынуждены сидеть на одной ягодице. Также может быть боль при дефекации и половом акте. При надавливании на копчик ощущается усиление боли», — описывает врач типичную клиническую картину.

В большинстве случаев причина болевых ощущений остается невыясненной, и нередко эти симптомы исчезают сами. И что особенно досадно, нет одной медицинской специальности, которая бы «отвечала» за кокцигодинию. Можно обратиться к терапевту, врачу общей практики, семейному врачу, хирургу, неврологу, травматологу. При необходимости они направят к другим специалистам: проктологу, гинекологу, урологу. Диагноз ставится клинически на основании жалоб, истории болезни и осмотра.

Однако есть ситуации, когда боли в области копчика необходимо уделить более пристальное внимание:

  • недавняя травма области копчика с сильной болью;
  • отек/свищ области копчика;
  • кровянистые выделения из прямой кишки;
  • симптомы со стороны тазовых органов;
  • лихорадка, воспалительные изменения крови;
  • ночные боли, потеря веса.

Все эти признаки могут свидетельствовать о более серьезных причинах боли: свежем переломе, инфекции, онкологическом заболевании. В таких случаях важно обратиться к врачу как можно скорее.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.09 / Мнение: Подростки

06.07 / Мнение: Из переписки историка Соколова

21.11 / Мнение: О настоящей бомбе под нашу Россию

01.07 / Секретные комнаты Букингемского дворца

29.01 / Мнение: Письмо: “Не такое страшное прошлое”

13.08 / Психолог: Лукашенко представляет себя незаменимым властелином

10.09 / Мнение: Белый крест

20.01 / Источником новой вспышки COVID-19 в Китае стал мужчина, читавший лекции о здоровье

02.07 / Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

24.09 / Эксперт: Запад толкает Лукашенко в объятия Союзного государства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика