Врач рассказала, почему может болеть копчик



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Копчиковая кость необходима для прикрепления мышц и связок, участвующих в функционировании мочеполовой системы, а также части мышечных пучков большой ягодичный орган. Кроме того, эта кость выполняет важную роль в распределении физической нагрузки на таз. Боль в области копчика называется кокцигодинией.

По словам врача-невролога клиники доказательной медицины Neplacebo Елены Гайворонской, самые частые причины болевых ощущений в копчике это:

травмы в прошлом, включая микротравмы и полученные во время родов

анатомические особенности области копчика;

нагрузки на кость (длительное сидение, особенно на жесткой поверхности в неудобной позе);

нестабильность копчика;

остеоартрит;

и даже депрессия.

«Пациенты жалуются на боли при сидении, особенно при откидывании назад, при вставании. В положении стоя боли значительно уменьшаются. Нередко из-за этого люди вынуждены сидеть на одной ягодице. Также может быть боль при дефекации и половом акте. При надавливании на копчик ощущается усиление боли», — описывает врач типичную клиническую картину.

В большинстве случаев причина болевых ощущений остается невыясненной, и нередко эти симптомы исчезают сами. И что особенно досадно, нет одной медицинской специальности, которая бы «отвечала» за кокцигодинию. Можно обратиться к терапевту, врачу общей практики, семейному врачу, хирургу, неврологу, травматологу. При необходимости они направят к другим специалистам: проктологу, гинекологу, урологу. Диагноз ставится клинически на основании жалоб, истории болезни и осмотра.

Однако есть ситуации, когда боли в области копчика необходимо уделить более пристальное внимание:

недавняя травма области копчика с сильной болью;

отек/свищ области копчика;

кровянистые выделения из прямой кишки;

симптомы со стороны тазовых органов;

лихорадка, воспалительные изменения крови;

ночные боли, потеря веса.

Все эти признаки могут свидетельствовать о более серьезных причинах боли: свежем переломе, инфекции, онкологическом заболевании. В таких случаях важно обратиться к врачу как можно скорее.