Врач рассказала, почему может болеть копчик
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Копчиковая кость необходима для прикрепления мышц и связок, участвующих в функционировании мочеполовой системы, а также части мышечных пучков большой ягодичный орган. Кроме того, эта кость выполняет важную роль в распределении физической нагрузки на таз. Боль в области копчика называется кокцигодинией.
По словам врача-невролога клиники доказательной медицины Neplacebo Елены Гайворонской, самые частые причины болевых ощущений в копчике это:
- травмы в прошлом, включая микротравмы и полученные во время родов
- анатомические особенности области копчика;
- нагрузки на кость (длительное сидение, особенно на жесткой поверхности в неудобной позе);
- нестабильность копчика;
- остеоартрит;
- и даже депрессия.
«Пациенты жалуются на боли при сидении, особенно при откидывании назад, при вставании. В положении стоя боли значительно уменьшаются. Нередко из-за этого люди вынуждены сидеть на одной ягодице. Также может быть боль при дефекации и половом акте. При надавливании на копчик ощущается усиление боли», — описывает врач типичную клиническую картину.
В большинстве случаев причина болевых ощущений остается невыясненной, и нередко эти симптомы исчезают сами. И что особенно досадно, нет одной медицинской специальности, которая бы «отвечала» за кокцигодинию. Можно обратиться к терапевту, врачу общей практики, семейному врачу, хирургу, неврологу, травматологу. При необходимости они направят к другим специалистам: проктологу, гинекологу, урологу. Диагноз ставится клинически на основании жалоб, истории болезни и осмотра.
Однако есть ситуации, когда боли в области копчика необходимо уделить более пристальное внимание:
- недавняя травма области копчика с сильной болью;
- отек/свищ области копчика;
- кровянистые выделения из прямой кишки;
- симптомы со стороны тазовых органов;
- лихорадка, воспалительные изменения крови;
- ночные боли, потеря веса.
Все эти признаки могут свидетельствовать о более серьезных причинах боли: свежем переломе, инфекции, онкологическом заболевании. В таких случаях важно обратиться к врачу как можно скорее.
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