 

Мнение: Величие

01.10.2021, 14:18, Разное
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Президент РФ Владимир Путин отрепетировал свое выступление на предстоящем в ноябре всемирном климатическом форуме ООН. Так политологи трактуют его речь на российско-казахстанском форуме 30 сентября. Эксперты считают, что Путин в своем выступлении сделал заявку на лидерство в новой для страны сфере. По мнению политологов, как минимум на евразийском континенте у России есть все шансы опередить в этой борьбе своего главного экономического конкурента — Китай.

Фантомное величие и виртуальное лидерство — это, с одной стороны, отражение и проекция того Неверленда, в котором живет Путин и его окружение. С другой — попытка внушить населению, что оно страдает не просто так, а во имя чего-то высокого, ему недоступного. И кто с такой постановкой не согласен — тот, однозначно, иностранный агент и враг государства.

Всего лишь год назад с таким же захлёбом рассказывалось о лидерстве России на рынке вакцин. И вообще — Россия первая вышла из последствий «пандемии». Правда, теперь об этом если и говорят, то уже потише и скороговоркой, примерно как о победе в Сирии, где российские войска всех победили, но уже седьмой год кого-то бомбят и остановиться не могут.

Теперь вот климатическая история. Опередить Китай в вопросах декарбонизации экономики на самом деле проще простого — у Китая есть промышленность, а Путин российскую промышленность уничтожает буквально на корню. Скоро нечем будет загрязнять вообще. Единственное, чем теперь Россия загаживает атмосферу — это пожарами тайги. Но тут, понятно, вопрос не к нам — стихия. А в случае чего всегда можно заявить, что это вражеская клевета, да, есть несколько термоточек, но они успешно локализованы.

Категорическое нежелание заниматься текущими очень серьезными проблемами страны, но при этом постоянное навязывание себя в качестве хоть какого-нибудь лидера, хоть в чем-то, говорит только об одном — эти люди не умеют, не хотят и не собираются заниматься страной. Они пришли ее ограбить, и эту задачу выполняют очень качественно. Всё остальное — не про них.

ПС. Рассказы про "главного экономического конкурента" – Китай буквально умиляют. Индонезия, Сингапур и Малайзия обладают совокупной экономикой, сравнимой с российской. Тайвань – это половина экономики России. С Китаем если и сравнивать, то только по провинциям, так как со всей китайской экономикой "конкурировать" можно только в сумеречных мечтах российского фюрера.

Источник: Эль Мюрид



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