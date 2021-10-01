Зачем умерла Танюшка? – Личное мнение

Хорошие люди умирают по пятницам, а сегодня ночью Прохор Шаляпин сообщил о смерти своей жены.

«Прощай, моя Танюша, я буду помнить и любить тебя всегда».



Фото: Соцсети

Напомню хронологию событий.

31 июля состоялась свадьба. Через неделю богатая Танюша заболела коронавирусом. Прохор улетел в Россию от заразы подальше, а сегодня к ночи жены не стало.

Кому достанутся миллионы покойной, пока неизвестно. Для Прошки деньги стали бы неплохим подспорьем, но разве о них он сейчас думает?

Нет, прекрасными словами вдовец провожает покойную в последний путь — не знаю, виртуально или всё-таки слетает в Канаду:

«День погас, и в доме мне поют ветра,

Что тебя здесь больше нет.

Голос твой оставил мне дыханье снов,

Оставил аромат цветов и след белее облаков.

Рука в моей руке и слезы на щеке.

Твой остывший след напомнит мне…»

Ну, и так далее. Верю, что подобную боль утраты помогут пережить только новые отношения. Буквально несколько дней назад активизировалась и Копёнкина, которая хотя и помолвлена, но уже выразила слова поддержки.

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Видео: Телеграм

Прохор, как он считает сам, создан для любви, счастья, удовольствий и отдыха. Всё-таки не стоит ему лететь в Канаду — далеко уж больно, измаешься.

Зачем умерла Танюша? Ответов тут может быть несколько.

Первый и самый очевидный — чтобы Прошка получил наследство и уже успокоился. Разбогател, провёл бы остаток жизни в покаянии, ну или — как он там любит? — в отдыхе.

Второй ответ сложнее — есть такая народная мудрость: дай человеку всё, чего он желает, и ты его погубишь. Вот дали Танюше Прошку, а она возьми да умри. А теперь вот и Прошке дали то, чего он любит.

Соболезнуйте.

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