Мнение: Французский перебор…

Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к году лишения свободы, который он проведет под домашним арестом под электронным наблюдением.

За что суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего президента Франции? За то, что у нас называется «хоть ссы в глаза – божья роса». Уголовное дело, фигурантом которого стал Саркози – это дела о превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года. Суд признал доказанным, что избирательный штаб Саркози использовал фальшивые счета для проведения встреч, организованных PR-агентством Bygmalion, чтобы скрыть превышение расходов на президентскую кампанию.

В России подобное невозможно. Невозможен процесс не то что над президентом или экс-президентом. Трудно вообще представить уголовные дела, связанные с выборами. Силовики и суды решительно прикрывали, прикрывают и видимо, еще долго будут прикрывать шулеров, обеспечивающих правильные цифры в итоговых протоколах. А уголовки и административки по каким-то мелочам, по-моему, ничто иное, как дымовая завеса, призванная доказать, что российскик суды беспощадно карают нарушения в ходе так называемых выборов….

Прав Кирилл Мартынов, который написал: «… по мнению властей, текущий момент следует описывать как грандиозную победу — атаки «враждебных сил» и «экстремистских сообществ» отбиты, а бункеры, в которых хранится стабильность, под надежным контролем. Будто бы граждане добровольно отдали свои голоса за продолжение нынешнего курса, пенсионную и конституционные реформы, изоляцию страны» (отсюда).

Сегодня преследую тех, кто не скрывает, что он недоволен наперсточниками в избиркомах. Когда пересажают или вынудят уехать из России недовольных, видимо, начнут преследовать тех, кто плохо ликует. Потому что репрессивный аппарат не может сидеть без дела, этому самому аппарату все-время необходимы новые и новые жертвы, чтобы подтверждать свою необходимость.

В общем, нам остается только недоумевать по поводу приговора в отношении экс-президента Франции Николя Саркози. А довольным происходящим в России, гордиться, что Россия – не Франция? И поругивать французов, что перебарщивают? Что нельзя судить президентов, пусть и бывших?

Фотография Николя Саркози отсюда

—