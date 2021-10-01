 

Люленов рассказал, на какое предложение президента Зеленского ответил отказом на корпоративе

01.10.2021, 14:04, Новости дня
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“Мы выступали на корпоративе, где был Владимир Александрович уже как президент. Он говорит: “Помощь надо?” Я говорю: “Да нет. Все нормально”. Пришел, ребятам рассказал, а они: “Блин, что ты сделал?” – рассказал Люленов.

ВИДЕОВидео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

Люленов стал известен после того, как возглавляемая им молдавская команда “Стояновка” дважды победила в шоу “Лига смеха”. Коллектив был создан в 2013 году, а своим названием обязан селу, откуда родом участники команды. После распада команды ее участники вернулись в Молдову, а Люленов строит карьеру в Украине.

“Лига смеха” – проект студии “Квартал 95”, художественным руководителем которой до победы на президентских выборах в 2019 году был Владимир Зеленский. Он официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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