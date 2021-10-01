 

“Едят даже те, кто тыкву терпеть не может”. Эксперт рассказал, как приготовить “божественный” суп из тыквы

01.10.2021, 14:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Он настолько божественный, что на съемке его ели даже те люди, которые тыкву терпеть не могут. Вот реально. Поэтому просто дайте мне руку и доверьтесь. Я плохого вам не сделаю”, – пообещал он.

Тыкву необходимо очистить, порезать на кубики и запечь с маслом, розмарином и чесноком. Взбить ее в блендере вместе с 200 мл теплых сливок 30% жирности и заваренным зеленым чаем (50 мл).

Готовый суп налить в тарелку и посыпать сыром дорблю.

“В моем мире это сочетание побило тыквенный суп с беконом. Сам в шоке. Если вас пугает зеленый чай, то пусть не пугает. Представьте, что вы бульон или воду с ароматной травкой добавляете. Тупо то же самое”, – отметил эксперт.

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World’s 50 Best Restaurants.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.02 / В Европе заговорили об опасности поддержки Навального

11.05 / В Совфеде пообещали оперативно рассмотреть закон о денонсации ДОН

25.07 / Ракету-носитель «Протон-М» подготовили к запуску спутников

13.02 / Google принял окончательное решение по своей платформе виртуальной реальности

17.01 / В Норвегии после вакцины от COVID-19 умерло 29 пожилых людей

01.08 / Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины по футболу

06.02 / Башкирские археологи обнаружили древний охотничий трофей

18.01 / Модель Калашникова обвинила таксиста в краже портфеля за 800 тыс. рублей

01.09 / Новый iPad восьмого поколения получит узкие рамки и Face ID

29.08 / Киев заявил об эвакуации всех сообщивших о желании покинуть Афганистан украинцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика