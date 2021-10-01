“Едят даже те, кто тыкву терпеть не может”. Эксперт рассказал, как приготовить “божественный” суп из тыквы

“Он настолько божественный, что на съемке его ели даже те люди, которые тыкву терпеть не могут. Вот реально. Поэтому просто дайте мне руку и доверьтесь. Я плохого вам не сделаю”, – пообещал он.

Тыкву необходимо очистить, порезать на кубики и запечь с маслом, розмарином и чесноком. Взбить ее в блендере вместе с 200 мл теплых сливок 30% жирности и заваренным зеленым чаем (50 мл).

Готовый суп налить в тарелку и посыпать сыром дорблю.

“В моем мире это сочетание побило тыквенный суп с беконом. Сам в шоке. Если вас пугает зеленый чай, то пусть не пугает. Представьте, что вы бульон или воду с ароматной травкой добавляете. Тупо то же самое”, – отметил эксперт.

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World’s 50 Best Restaurants.

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