Томиленко: Мы, управление Национального союза журналистов Украины, с тревогой отмечаем, что спецслужбы агрессора усиливают гонения независимых журналистов

Призываем к солидарности с журналистами, которых незаконно преследуют власти России в оккупированном Крыму.

Более семи лет продолжается агрессия России против Украины, что привело к оккупации части украинских территорий, гибели наших военных и мирных жителей. Против Украины ведется коварная информационная война.

Более семи лет продолжается грубое нарушение российскими властями международного права на территории украинского Крыма. Несмотря на многочисленные подтверждения международных организаций – ООН, Совета Европы, ОБСЕ, – Россия и дальше в оккупированном Крыму своевольно нарушает права человека, игнорирует свободу слова и выражения мнений.

Мы с тревогой отмечаем, что спецслужбы агрессора усиливают гонения независимых журналистов.

Сейчас в тюрьмах России и временно оккупированного Крыма, по данным правозащитных организаций, незаконно лишены свободы 124 гражданина Украины. 89 украинских граждан удерживают по политическим мотивам в России, а 35 – во временно оккупированной Автономной Республике Крым. Среди политических заключенных и те, кто выполнял журналистскую работу, освещая события на оккупированном полуострове.

Пытаясь скрыть от мирового сообщества свои преступления, оккупационные власти не допускают в Крым независимые экспертные миссии, запретили посещение Крыма украинским и международным журналистам. А тех журналистов, кому удается посетить полуостров, задерживают и оказывают давление: фабрикуют дела по фальшивым обвинениям, подвергают пыткам, угрожают убийством, добиваются ложных показаний против себя и своих знакомых, нарушающих право на объективный суд.

Российские спецслужбы незаконно задержали и подвергли пыткам фрилансера “Радіо Свобода”, журналиста Владислава Есипенко, над которым продолжается “судилище” на основе фальшивых обвинений. Незаконно лишены свободы украинские журналисты – эксперты центра “Номос” Дмитрий Штыбликов, Алексей Бесарабов и Владимир Дудка из Севастополя. Своевольно преследуют крымскотатарских гражданских журналистов, среди них: Сервер Мустафаев, Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Сейран Салиев, Ремзи Бекиров, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалиев, Амет Сулейманов, которым объявлены незаконные обвинительные приговоры.

Национальный союз журналистов Украины заявляет о своей профессиональной солидарности с коллегами, которых незаконно преследуют власти России за выполнение ими своих профессиональных обязанностей. В XXI веке человек, его жизнь и права должны быть высшей ценностью для всех стран, а верховенство права – стать руководящим принципом для всех государств. Системное давление на независимых профессиональных и гражданских журналистов в Крыму неоднократно осуждали Международная федерация журналистов, Европейская федерация журналистов, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, мониторинговая миссия ООН по правам человека.

Мы призываем органы власти и общественность Украины, международное сообщество принять все возможные меры для политического, дипломатического и общественного давления на власть Российской Федерации с целью освобождения незаконно осужденных журналистов, прекращения нарушений права жителей Крыма на свободу слова и свободное выражение мнений.

Отмечаем также необходимость обеспечить поддержку политических заключенных и их семей украинской властью. Убеждены, что внесение президентом Украины Владимиром Зеленским на рассмотрение Верховной Рады проекта закона о социальной и правовой защите лиц, лишенных личной свободы в результате вооруженной агрессии России, призвано создать законодательные механизмы для социальной и правовой защиты незаконно заключенных журналистов. Призываем украинский парламент как можно скорее рассмотреть законопроект, важный для эффективной поддержки преследуемых журналистов.

Источник: Sergiy Tomilenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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