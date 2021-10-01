 

В Авдеевке выявили арсенал оружия, вывезенного из оккупированного Крыма

01.10.2021, 14:04, Новости дня
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Прокуратура АР Крым и Севастополя осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам хищения огнестрельного оружия и боеприпасов, находившихся в Крыму на момент оккупации полуострова, – ч. 1 ст. 262 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – семь лет лишения свободы.

“В рамках уголовного производства правоохранители получили оперативную информацию, что такое оружие может находиться на территории Донецкой области. В ходе проведения ее проверки тайник с оружием и боеприпасами обнаружили на территории гаражного кооператива города Авдеевки”, – говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли 60 гранат Ф-1, 36 гранат РГД, более 100 мин, 10 ручных противотанковых гранатометов. Помимо этого, выявлены установка противотанковой управляемой ракеты и почти 14 тыс. патронов разного калибра.

Сейчас устанавливается происхождение оружия и боеприпасов, а также лица, причастные к их незаконному хранению.

Все средства поражения отправлены на криминалистические экспертизы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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