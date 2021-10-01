 

В Черкасской области ограбили банкомат, разобрав стену – полиция

01.10.2021, 14:04, Новости дня
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“Неизвестные разобрали стену в Доме культуры, где стоял банкомат, и похитили из него четыре кассеты с деньгами. Сумма похищенного – около 140 тыс. грн”, – говорится в сообщении.

Инцидент произошел ночью. Повреждение здания (в том числе сломанное окно) и банкомата обнаружили утром сотрудники Дома культуры, рассказали правоохранители.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Полиция ищет злоумышленников и обращается к жителям Уманского района с просьбой помочь в расследовании. В частности, кто-то мог видеть “подозрительных лиц” в Ладыжинке, считают правоохранители.

https://www.facebook.com/cherkasypolice/posts/1207734623045402

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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