 

Экс-главу Росалкогольрегулирования задержали в Черногории

01.10.2021, 14:02, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Черногории задержали российского банкира: им оказался бывший глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян, сообщили местные СМИ.

«Российский житель Игорь Чуян (Chuyan), который был объявлен в розыск московским офисом Интерпола, задержан в Тивате после многолетних розысков со стороны управления полиции», – цитирует сообщение издания Vijesti РИА «Новости».

О задержании по ордеру Интерпола 55-летнего российского банкира с такими инициалами в пятницу сообщила полиция Черногории. Его поместили под экстрадиционный арест.

Игорь Чуян был уволен в июле 2018 года указом премьер-министра Дмитрия Медведева. Он возглавлял ведомство с 2009 года. На должность главы Росалкогольрегулирования был назначен Игорь Алешин, ранее занимавший пост гендиректора «Союзплодоимпорта».

В декабре 2018 года Чуяна заочно обвинили в злоупотреблении полномочиями.

Также Чуян был членом правления «ОФК банка», у которого ЦБ РФ в апреле 2018 года отозвал лицензию.Банк использовал рискованную бизнес-модель, ориентированную на кредитование компаний сектора производства и дистрибьюции алкогольной продукции 



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