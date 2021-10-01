 

Путин освободил Кузнецову с должности детского омбудсмена

01.10.2021, 14:02, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент Владимир Путин освободил Анну Кузнецову с должности уполномоченного по правам детей из-за ее избрания в Госдуму.

«Освободить Кузнецову Анну Юрьевну от должности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в связи с ее избранием депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ восьмого созыва», – цитирует указ главы государства ТАСС.

Также другим указом Путин освободил от должности своего советника Владимира Васильева, его также избрали в Госдуму.

Кроме того, президент подписал указ о первом заседании Госдумы нового созыва, оно пройдет 12 октября в 10.00 мск. 



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