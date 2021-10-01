Путин освободил Кузнецову с должности детского омбудсмена
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Президент Владимир Путин освободил Анну Кузнецову с должности уполномоченного по правам детей из-за ее избрания в Госдуму.
«Освободить Кузнецову Анну Юрьевну от должности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в связи с ее избранием депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ восьмого созыва», – цитирует указ главы государства ТАСС.
Также другим указом Путин освободил от должности своего советника Владимира Васильева, его также избрали в Госдуму.
Кроме того, президент подписал указ о первом заседании Госдумы нового созыва, оно пройдет 12 октября в 10.00 мск.
Смотреть комментарии → Комментариев нет