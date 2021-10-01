 

МВД Грузии: Саакашвили не покидал пределов Украины

01.10.2021, 14:02, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗамминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге в пятницу заявил, что экс-президент Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Об этом он сказал на основании «активных коммуникаций с украинской стороной».

«Саакашвили не пересекал госграницу Грузии», – сообщил он.

Александр Дарахвелидзе отказался комментировать видио экс-президента, на которых тот говорит, что якобы находится в Батуми.

Ранее в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны.

Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину.

Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин».



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