 

Томские ученые разработали новую технологию предотвращения взрывов в шахтах

01.10.2021, 13:50, Новости дня
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Значительному повышению уровня безопасности работы на шахтах посвящено новое исследование российских ученых из Томска. Как известно, добыча угля, увы, сопровождается гибелью и травматизмом самих шахтеров. Больше всего угрозу несет скопление метана и угольной пыли, которые приводят к катастрофам техногенного характера.

Ученые из томского университета давно ведут исследования в данном направлении. В частности, они сумели установить свойства газов и взвесей при различных концентрациях и составах.

Соответственно, удалось разработать эффективную методику предотвращения взрывов. Также большое внимание было уделено проблеме распространения пожаров в подземных забоях. Как утверждают эксперты, применение отечественных разработок поможет сохранить много человеческих жизней.



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