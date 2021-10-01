Томские ученые разработали новую технологию предотвращения взрывов в шахтах

Значительному повышению уровня безопасности работы на шахтах посвящено новое исследование российских ученых из Томска. Как известно, добыча угля, увы, сопровождается гибелью и травматизмом самих шахтеров. Больше всего угрозу несет скопление метана и угольной пыли, которые приводят к катастрофам техногенного характера.

Ученые из томского университета давно ведут исследования в данном направлении. В частности, они сумели установить свойства газов и взвесей при различных концентрациях и составах.

Соответственно, удалось разработать эффективную методику предотвращения взрывов. Также большое внимание было уделено проблеме распространения пожаров в подземных забоях. Как утверждают эксперты, применение отечественных разработок поможет сохранить много человеческих жизней.