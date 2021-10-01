Скандалы: Свадебный шарж: на что идут иностранцы, чтобы остаться в России

Фиктивные браки, «резиновые» квартиры и другие схемы легализации нелегальных мигрантов

К 30 сентября мигранты в России должны были привести свое правовое положение в соответствии с законодательством нашей страны. Однако многие решили воспользоваться мораторием, для того чтобы обойти закон. Так, в Удмуртии полиция разоблачила группировку, организовавшую схему легализации мигрантов в России через фиктивные браки. К каким хитростям прибегают нелегалы, чтобы закрепиться в России, и кто им помогает, выясняли «Известия».

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Временное проживание в России без учета квот удалось получить в Удмуртии девяти иностранцам, заключившим при помощи посредников фиктивные браки с россиянками.

«Подозреваемые незаконно легализовали пребывание пяти граждан одной из стран Центральной Азии на территории Удмуртской Республики. Еще трое иностранцев успели подать в компетентные органы необходимый пакет документов на рассмотрение, а один уже получил отказ в получении РВП (разрешение на временное пребывание)», — говорится в пресс-релизе МВД. Расследуется дело по статье об организации нелегальной миграции организованной группой. РВП — это одна из ступеней для получения в дальнейшем российского гражданства.

Ранее в сентябре полиция изобличила работавших под видом брачного агентства посредников при заключении фиктивных браков между иностранцами и россиянками в Армавире. Брачные союзы признаны недействительными в судебном порядке. Правоохранители доказали, что с 2018 по 2020 год таким способом решили свои миграционные проблемы как минимум пять иностранцев.

— В силу изменений в законодательстве, вступающих в силу в декабре 2021 года, зарегистрированный брак с гражданином РФ будет не только основанием для получения документов для постоянного проживания в России, но и основанием для продления миграционного учета иностранного гражданина до одного года, при этом иностранцу уже нет необходимости получать патент, соответственно, нет необходимости платить налоги в бюджет субъекта РФ, — объяснила «Известиям» Анна Минушкина, адвокат коллегии адвокатов Москвы «Минушкина и партнеры».

Семейный патруль

Фиктивным считается зарегистрированный брак, когда обе стороны либо один из супругов в действительности не намеревались создать семью. В соответствии с ч. 2 ст. 27 Семейного кодекса РФ, признание брака фиктивным производится только в судебном порядке.

— Правом на предъявление такого иска наделен прокурор, а также не знавший о фиктивности брака супруг, — говорит Минушкина. — Признание в судебном порядке брака фиктивным в соответствии с законом «О правовом положении иностранных граждан в РФ» является основанием для аннулирования ранее выданного разрешения на временное проживание, а также для аннулирования ранее выданного вида на жительство, если указанные документы были получены в связи с зарегистрированным браком с гражданином РФ. Для прекращения гражданства требуется обращение уполномоченного органа (прокуратура, либо уполномоченный орган в сфере миграции) в суд с заявлением в порядке ст. 264 ГК РФ об установлении факта подлога документов или сведений при приёме в гражданство РФ.

На практике с подобными исками обычно обращается прокуратур, поскольку супругу – гражданину РФ чаще всего известно об истинных намерениях второй стороны при заключении брака.

Еще недавно проверка намерений будущих супругов представлялась абсурдной, но сегодня это стало практически нормой, рассказал «Известиям» столичный участковый.

— Действительно, этот вопрос на контроле у руководства, нам поступают указания проверить, так сказать, искренность намерений в случаях, когда есть какая-то информация о нечестности, — признает полицейский. — недавно проверяли афганца, заключившего брак с россиянкой. Приходится опрашивать людей о семейных взаимоотношениях, это малоприятное занятие.

Кто там живет

По словам сотрудника полиции, еще один распространенный способ узаконить свое пребывание в России — фиктивная регистрация по месту пребывания.

— Мы регулярно получаем списки от коллег из подразделений по вопросам миграции, где отражены адреса «резиновых» квартир, и проверяем регистрацию у иностранцев, — рассказывает участковый. — Как правило, такие жилища оформляются на социально неблагополучных граждан — алкоголиков, наркоманов. Они за это получают небольшое вознаграждение, а на их адрес ежедневно регистрируются иностранцы, но никто там фактически не проживает.

Что касается квартир, реально превращенных в нелегальные общежития, то, по его наблюдениям, люди активно сообщают в полицию о таком соседстве.

— Каждое такое заявление проверяем. Часто бывает, что иностранец и рад бы легализоваться, но арендодатель не хочет делать все по закону, ставить жильца на учет, платить за него повышенную коммуналку. К тому же люди до сих пор не желают платить налоги с доходов от сдачи жилплощади внаем. Это проблема.

По данным МВД, за 6 месяцев 2021 года более чем тысяче иностранцев сокращен срок пребывания в России, за пределы страны выдворены 8,6 тыс. человек, почти 99 тыс. был запрещен въезд на территорию РФ. По оценке ведомства, на август 2021 года в стране незаконно находилось более 700 тыс. граждан стран СНГ и Украины. Первый замминистра Александр Горовой сообщил, что в 2021 году иностранцы стали чаще нарушать общественный порядок, устраивать массовые драки и применять силу в отношении представителей правопорядка.

Родить гражданина

Прибытие в Российскую Федерацию граждан из стран СНГ по упрощенной схеме и возможность находиться на территории РФ одновременно являлось и благом, и проблемой, считает Лариса Крушанова, доцент кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции университета «Синергия»

— Благом — так как позволяет российской экономике с минимальными затратами привлекать рабочую силу, дефицит которой ощущается во многих отраслях. Но и проблемой — увеличение нелегальных мигрантов, которые преимущественно в силу жизненных обстоятельств не смогли или не успели продлить свое пребывание в стране-реципиенте. Коронавирус и локдаун весны-лета прошлого года внесли коррективы в миграционное и административное законодательство.

Напомним, 15 июня российский президент подписал указ по регулированию прав иностранцев в период пандемии COVID-19. Согласно документу, срок временного пребывания мигрантов в России без санкций был продлен до 30 сентября 2021 года — в течение этого периода иностранцев не выдворяли за пределы России при условии, что они не совершали правонарушений. Указ не распространялся на лиц, освобожденных из мест лишения свободы, тех, кто нарушил законодательство о госгранице, и на лиц, создающих угрозы национальной безопасности.

— В последние годы наметилась тенденция рождения иностранцами в России детей. Новорожденные могут стать гражданами согласно «принципу почвы», что в дальнейшем дает возможность легализоваться в России и их родителям, — рассказывает Лариса Крушанова.

Стоит добавить, что ребенок может стать в этом случае россиянином лишь в случае, если государство, гражданами которого являются его родители, не предоставляет ему своего гражданства.

— Очень многие выходцы из стран СНГ имеют здесь близких родственников, которые также оказывают содействие в легализации мигрантов, — добавила юрист.

Иван Петров