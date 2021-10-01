Скандалы: Силовики есть – ума не надо?

Правительство пустит «под нож» расходы на экономику, медицину и социальную поддержку россиян

Правительство России в четверг внесло в Государственную Думу проект бюджета на будущий в год, в который заложило сокращение расходов по ключевым социальным и экономическим статьям. Несмотря на продолжающуюся пандемию, новые рекорды по числу смертей и заявления о начале четвертой волны, финансирование системы здравоохранения из федеральной казны решено урезать на 117 млрд рублей.

С 1,362 трлн рублей в этом году расходы на медицину уменьшатся до 1,245 трлн в следующем, следует из пояснительной записки к закону о бюджете, размещенной в единой базы Думы (.doc).

Следом «под нож» пойдут социальные статьи, увеличенные в этом году ради предвыборной раздачи денег пенсионерам, военным и семьям с детьми.

С 6,208 триллиона рублей расходы на «социальную политику» сократятся до 5,837 триллиона — то есть на 371 млрд рублей, или 6%.

Расходы на пенсии по госпрограмме «Развитие пенсионной системы» будут урезаны на 152 млрд рублей — с 3,314 до 3,162 трлн рублей. При этом ассигнования на пенсии военным пенсионерам, напротив, вырастут на 427 млрд рублей, следует из пояснительной записки.

Заметный секвестр — на 152 млрд рублей, или 4,2% — запланирован по расходам на поддержку национальной экономики. В 2022 году они составят 3,461 трлн рублей против 3,613 трлн в текущем.

Госпрограмма развития атомной энергетики сокращается на 32 млрд рублей, финансирование космической деятельности — на 40 млрд. Программа развития фармацевтической промышленности урезана вдвое (на 4,6 млрд рублей), радиоэлектронной промышленности — на треть (или 12,9 млрд рублей), судостроения для месторождений на шельфе — на 20% (или 4,4 млрд рублей).

Госпрограмма развития авиапрома схлопывается почти в 3 раза — с 113,2 до 42,3 млрд рублей, а госпрограмма «экономическое развитие и инновационная экономика» — почти в 6 раз, с 694,3 до 123,5 млрд рублей.

При этом расходы по госпрограмме «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», напротив, станут больше на 87 млрд рублей, а по программе научно-технологического развития — на 235 млрд рублей.

В общей сложности на медицине, экономике и соцподдержке граждан бюджет «сэкономит» 640 млрд рублей, и почти всю сумму правительство планирует направить на рекордное с 2012 года увеличение финансирования силовых структур.

Расходы по статье «национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в бюджете-2022 увеличиваются с 2,384 до 2,799 трлн рублей, то есть сразу на 17%, чего бюджет не видел с протестов на Болотной 10 лет назад. Ассигнования на «национальную оборону» растут на 129 млрд рублей, до 3,51 триллиона.

Финансирование аппарата высших чиновников и органов государственной власти при этом решено фактически «заморозить», а по ряду статей — сократить.

Функционирование президента РФ в 2022 году обойдется налогоплательщикам в 14,7 млрд рублей (против 15,9 млрд в текущем), аппарата правительства — в 8,59 млрд (против 8,55 млрд), Совета Федерации — в 6,6 млрд (против 6,58 млрд), а ГосДумы — в 12,4 млрд (против 13 млрд).

Также практически без дополнительных денег останутся государственные СМИ: на пропаганду из бюджета выделят 115 млрд рублей против 110 млрд в этом году.

Расходы на систему высшего образования увеличиваются на 90 млрд рублей, до 1,237 трлн; на систему ЖКХ — на 7 млрд, до 463 млрд.

Резко — на 26%, или 100 млрд рублей — растут ассигнования по статье «охрана окружающей среды», в которую зашито финансирование мусорных полигонов и мусоросжигательных заводов.

«Под нож» идут расходы на спорт (-6,5 млрд рублей) и трансферты на поддержку регионов (- 68 млрд рублей), в то время как финансирование культуры остается неизменным — 154,9 млрд рублей в год.

При этом стремительно растет сумма, которую бюджет отдает на оплату процентов по привлеченным долгам — с 1,156 трлн рублей в этом году до 1,403 в следующем.

За год правительство рассчитывает увеличить сборы налогов на 1,382 трлн рублей (до 25,019 трлн), а расходы нарастит лишь на 263 млрд (до 23,694 трлн). Это оставит в казне 1,327 трлн рублей профицита, который отправится на пополнение ФНБ вместе с еще примерно 2 трлн рублей, привлеченными в виде долга.

Бюджет на 2022-24 гг нацелен на то, чтобы «выполнить обязательства перед гражданами», заявил на прошлой неделе премьер Михаил Мишустин на заседании правительства, где проект был утвержден.

«В его (бюджета — ред.) основе одна простая идея — рост благополучия людей, — подчеркнул он. — Ведь главное — это забота о наших гражданах».