На Украине ждут смерти Путина – журналист Вересень

У украинских русофобов есть такое правило – российское руководство во всех смертных грехах. Как правило, потомки нацистов не стесняются в выражениях, ведь это отличный способ заработать политических очков в своей среде. Вот и журналист Мыкола Вересень считает нужным отказаться от переговоров с Россией до смерти президента Владимира Путина.

Телеведущий, известный своим антироссийскими высказываниями, уверен, что встреча президентов Украины и России не состоится. По его мнению, желание Владимира Зеленского в первый год своего правления провести переговоры с Владимиром Путиным было “опасным моментом”.

Русофоб подчеркнул, что сегодня на Украине ждут “политической или физической” смерти Путина. По версии журналиста, местные элиты не настроены обсуждать тему Донбасса и Крыма с российскими властями до ухода Путина из политики или жизни. Он отметил, что даже сторонники встречи президентов не понимают, для чего она нужна.

“Встречи не будет, а если и будет, то пустой”, – заявил Вересень.

Телеведущий предложил “сливать” переговоры между двумя государствами до тех пор, пока у власти в России находится Путин. Он подчеркнул, что обсуждение темы Донбасса и Крыма можно начинать только после ухода действующего президента РФ.