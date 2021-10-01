 

На Украине ждут смерти Путина – журналист Вересень

01.10.2021, 13:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

У украинских русофобов есть такое правило – российское руководство во всех смертных грехах. Как правило, потомки нацистов не стесняются в выражениях, ведь это отличный способ заработать политических очков в своей среде. Вот и журналист Мыкола Вересень считает нужным отказаться от переговоров с Россией до смерти президента Владимира Путина.

Телеведущий, известный своим антироссийскими высказываниями, уверен, что встреча президентов Украины и России не состоится. По его мнению, желание Владимира Зеленского в первый год своего правления провести переговоры с Владимиром Путиным было “опасным моментом”.

Русофоб подчеркнул, что сегодня на Украине ждут “политической или физической” смерти Путина. По версии журналиста, местные элиты не настроены обсуждать тему Донбасса и Крыма с российскими властями до ухода Путина из политики или жизни. Он отметил, что даже сторонники встречи президентов не понимают, для чего она нужна.

“Встречи не будет, а если и будет, то пустой”, – заявил Вересень.

Телеведущий предложил “сливать” переговоры между двумя государствами до тех пор, пока у власти в России находится Путин. Он подчеркнул, что обсуждение темы Донбасса и Крыма можно начинать только после ухода действующего президента РФ.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.03 / Мнение: Борьба техасских сатанистов за право на аборт

27.09 / Диетолог рассказал о самом эффективном способе убрать жир на животе

26.10 / Светлана Лобода в латексных лосинах удивила своей мудростью

11.09 / Валерия оскорбила поклонника из-за вопроса о возрасте Долиной

19.08 / Совхоз высоких технологий

06.07 / Летнее настроение: Деми Мур с дочерьми снялись в рекламе купальников

28.08 / Неземная жизнь на Земле

24.11 / Скандалы: «Бардак, коррупция и «свои» клиники»

21.03 / Мнение: Ресурс героизма

13.01 / Аэропорт Внуково заявил о своем банкротстве. С 16 января все заграничные рейсы будут перенаправляться в международный аэропорт Магадана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика