 

Сергей Соседов рассказал, почему обиделся на Пугачеву

01.10.2021, 13:32, Разное
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Известный музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, почему обиделся на Аллу Пугачеву. Свою версию начала конфликта он озвучил представителям прессы.
В свое время Соседов затаил обиду на Аллу Пугачеву. Критик считает, что Примадонна отечественной эстрады могла бы быть более внимательной к людям, которые ей помогали и о ней писали. Артистка хорошо относится только к великим композиторам. Однако знаменитости необходимо научиться быть более внимательной к менее заметным людям.

Соседов долгое время популяризировал имя Аллы Пугачевой. Он хвалил ей материал, писал положительные рецензии. Когда критик выступал наставником в шоу «Х-фактор», то конкурсанты исполняли песни Примадонны. Сама же артистка видела все это, но не сочла нужным выразить благодарность.

Пугачева ни разу не приглашала Соседова в гости. В целом критик считает ее неблагодарной. В последнее время он высказывается о Примадонне отечественной эстрады в негативном ключе. Сама же Пугачева никак не реагирует на отрицательные отзывы с его стороны, пишет портал «Глобал.МСК».



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