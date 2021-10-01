 

Гормональная терапия при менопаузе практически не связана с риском деменции

01.10.2021, 13:30, Разное
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Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) считается надежным способом не только легче пережить менопаузу, но и отсрочить ее. Таблетки с эстрогеном и прогестероном позволяют извне получать половые гормоны, которые яичники уже не могут вырабатывать в нужном количестве. ЗГТ снимает неприятные менопаузальные симптомы — приливы, ночную потливость, перемены настроения — уже после нескольких недель приема и помогает предотвратить негативное влияние менопаузы на костно-мышечную и сердечно-сосудистую системы.

В своей публикации ученые Ноттингемского университета упомянули, что предыдущие исследования связи ЗГТ и повышенным риском болезни Альцгеймера давали противоречивые результаты. Это приводит к тому, что некоторые женщины боятся начинать лечение. 

Чтобы подтвердить и опровергнуть эту теорию, ученые проанализировали медицинские карты 118 тысяч жительниц Великобритании в возрасте от 55 лет и старше, у которых в период с 1998 по 2020 годы была диагностирована деменция. Данные 497 тысяч женщин из той же возрастной группы, но без этого заболевания, были включены в группу контроля для сравнения.

Как безболезненно пережить менопаузу?

Гормональная терапия – важный, но не единственный способ улучшить качество жизни в этот сложный период 

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Результаты показали, что в обеих группах общий риск деменции был одинаковым: 14%. Но вместе с тем ученые обнаружили, что вероятность развития болезни Альцгеймера немного повышена у женщин, которые принимают эстрогенную и прогестагенную терапию в течение пяти-девяти лет и и дольше. Но этот риск настолько невелик что не может быть причиной отмены препаратов — 5 и 7 дополнительных случаев деменции на 10 тысяч женщин соответственно.

«Вероятность очень мала и мы не можем утверждать, что она вызвана заместительной гормональной терапией. Это не должно тревожить пациенток, принимающих эти препараты», — сообщила старший научный сотрудник отделения первичной медико-санитарной помощи Ноттингемского университета Яна Виноградова, соавтор исследования. 



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